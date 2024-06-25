Западные СМИ сообщили, что нужно сделать Украине, чтобы избежать дефолта

Украина нуждается в существенном реструктурировании государственного долга, чтобы избежать дефолта, пишет Financial Times. Издание подчеркивает, что стране необходимо эффективно управлять заимствованиями для финансирования военных операций и одновременного выполнения обязательств по предварительным долгам.

Дефолт

Чтобы сохранить стойкость к агрессии кремлевского диктатора Владимиру Путину, Киев должен занимать жесткую позицию на переговорах с владельцами облигаций. Как подчеркивают журналисты, войны дорого стоят, и российская агрессия уже обошлась Украине в миллиарды долларов. До начала конфликта у Украины уже была сложная финансовая ситуация и реструктурировала свой долг в 2015 году после аннексии Крыма.

Теперь стране необходимо управлять заимствованиями, чтобы финансировать военные операции и одновременно выполнять обязательства по старым долгам. Это сложная балансировка, пишет Financial Times, ведь Киев должен отвечать фискальным ожиданиям международных кредиторов, чьи средства используются для поддержки военных действий и экономики, и оставаться привлекательными для частных инвесторов, которые будут играть важную роль в восстановлении страны после войны. Однако эти требования конфликтуют, поскольку Украина сталкивается с большими частными задолженностями в сумме 20 миллиардов долларов, пишет Financial Times.

Издание напомнило, что на прошлой неделе комитет владельцев облигаций отклонил предложенное Украиной предложение G7 по снижению общего долга на 60% и сокращению годовых купонных выплат. Их контрпредложение предполагало сокращение долга на 22% и купон на 7,75%, что может привести к оттоку капитала из Украины, когда стране очень нужны инвестиции. Это ставит под угрозу достижение целей по сокращению долга, необходимых для получения кредита от МВФ на сумму 15,6 миллиарда долларов США.

Кредиторы имеют право выражать свои требования, но их предложение значительно ниже ожиданий рынка по снижению долга на 30-45%. Уменьшение требований к суверенному должнику является стандартным подходом в переговорах по реструктуризации. Однако ситуация Украины исключительна, поскольку ее долговая проблема возникла из-за российского вторжения, а не из-за фискальных ошибок, подчеркнуло издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кредиторы Украины непоколебимы , и их позиция может вызвать дефолт в стране уже в августе.



