Американская валюта обнуляется: что изменится в долларах и почему весь мир держат в напряжении

Соединенные Штаты официально объявили о полной перезагрузке дизайна своего главного экономического символа – доллара США. Это будет самое большое обновление банкнот через несколько десятилетий и продлится почти десять лет. Цель одна – защитить доллар как глобальную резервную валюту в эпоху высокотехнологичных подделок .
США запускают самое масштабное изменение валюты
Об этом сообщает Бюро гравировки и печати США (BEP).
Реформа стартует с купюры в $10 , а дальше полный редизайн всего денежного ряда.
Обновленный план выглядит так:
2026 — 10 долларов
2028 — 50 долларов
2030 — 20 долларов
2032 — 5 долларов
2034 — 100 долларов
Очередность определяет риск подделки , а не популярность номиналов.
Дизайн – только вершина айсберга. На самом деле, США запускают революционные, многоуровневые технологии защиты, часть из которых остается полностью тайной.
На исследование ушло более десяти лет:
— новые материалы,
— уникальные визуальные и невидимые элементы,
— специализированное оборудование для печати,
— многофазовая система проверки подлинности.
Это ответ на современные возможности поддельников, которые используют не принтеры, а высокоточную технику уровня спецопераций.
В мире работает более 10 миллионов устройств, принимающих доллары:
банкоматы, терминалы, сортировочные комплексы, автоматизированные кассы, аппараты самообслуживания.
Все они должны научиться распознавать новый дизайн.
Поэтому BEP заранее передает производителям тестовые образцы, чтобы с первого дня запуск был безупречным и без сбоев.
Официальная презентация каждой новой купюры будет проходить только за 6–8 месяцев до запуска .
Это делается для того, чтобы:
Не дать фальшивомонетчикам времени подготовиться.
Предотвратить хаос на рынке и преждевременные манипуляции.
Таинственность сохраняется даже в отношении ключевых символов.
В США уже несколько лет ожидают появления портрета легендарного борца за свободу Гарриет Табмен на купюре $20. Однако правительство до сих пор не подтверждает, будет ли ее изображение в новом дизайне.
Секретность вокруг этого вопроса дополнительно подогревает интерес и журналистов, и рынков.
