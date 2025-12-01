Американская валюта обнуляется: что изменится в долларах и почему весь мир держат в напряжении

Соединенные Штаты официально объявили о полной перезагрузке дизайна своего главного экономического символа – доллара США. Это будет самое большое обновление банкнот через несколько десятилетий и продлится почти десять лет. Цель одна – защитить доллар как глобальную резервную валюту в эпоху высокотехнологичных подделок .

США запускают самое масштабное изменение валюты

Об этом сообщает Бюро гравировки и печати США (BEP).

Когда появятся новые доллары

Реформа стартует с купюры в $10 , а дальше полный редизайн всего денежного ряда.

Обновленный план выглядит так:

2026 — 10 долларов

2028 — 50 долларов

2030 — 20 долларов

2032 — 5 долларов

2034 — 100 долларов

Очередность определяет риск подделки , а не популярность номиналов.

Почему новые доллары – это вопрос национальной безопасности.

Дизайн – только вершина айсберга. На самом деле, США запускают революционные, многоуровневые технологии защиты, часть из которых остается полностью тайной.

На исследование ушло более десяти лет:

— новые материалы,

— уникальные визуальные и невидимые элементы,

— специализированное оборудование для печати,

— многофазовая система проверки подлинности.

Это ответ на современные возможности поддельников, которые используют не принтеры, а высокоточную технику уровня спецопераций.

Перед запуском – глобальная проверка на миллионах машин

В мире работает более 10 миллионов устройств, принимающих доллары:

банкоматы, терминалы, сортировочные комплексы, автоматизированные кассы, аппараты самообслуживания.

Все они должны научиться распознавать новый дизайн.

Поэтому BEP заранее передает производителям тестовые образцы, чтобы с первого дня запуск был безупречным и без сбоев.

Почему США скрывают дизайн до последнего

Официальная презентация каждой новой купюры будет проходить только за 6–8 месяцев до запуска .

Это делается для того, чтобы:

Не дать фальшивомонетчикам времени подготовиться. Предотвратить хаос на рынке и преждевременные манипуляции.

Таинственность сохраняется даже в отношении ключевых символов.

Отдельная интрига — судьба Гарриет Табмен

В США уже несколько лет ожидают появления портрета легендарного борца за свободу Гарриет Табмен на купюре $20. Однако правительство до сих пор не подтверждает, будет ли ее изображение в новом дизайне.

Секретность вокруг этого вопроса дополнительно подогревает интерес и журналистов, и рынков.

