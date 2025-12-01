Американська валюта «обнулюється»: що зміниться в доларах і чому весь світ тримають у напрузі

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Сполучені Штати офіційно оголосили про повне перезавантаження дизайну свого головного економічного символу — долара США. Це буде найбільше оновлення банкнот за кілька десятиліть і триватиме майже десять років. Мета одна — захистити долар як глобальну резервну валюту в епоху високотехнологічних підробок.
США запускають наймасштабнішу зміну валюти
Про це повідомляє Бюро гравіювання та друку США (BEP).
Реформа стартує з купюри у $10, а далі — повний редизайн усього грошового ряду.
Оновлений план виглядає так:
2026 — 10 доларів
2028 — 50 доларів
2030 — 20 доларів
2032 — 5 доларів
2034 — 100 доларів
Черговість визначає ризик підробки, а не популярність номіналів.
Дизайн — лише вершина айсберга. Насправді США запускають революційні, багаторівневі технології захисту, частина з яких залишається повністю таємною.
На дослідження пішло понад десятиліття:
— нові матеріали,
— унікальні візуальні та невидимі елементи,
— спеціалізоване обладнання для друку,
— багатофазова система перевірки справжності.
Це — відповідь на сучасні можливості підробників, які використовують не принтери, а високоточну техніку рівня спецоперацій.
У світі працює понад 10 мільйонів пристроїв, що приймають долари:
банкомати, термінали, сортувальні комплекси, автоматизовані каси, апарати самообслуговування.
Усі вони мають навчитися розпізнавати новий дизайн.
Тому BEP заздалегідь передає виробникам тестові зразки — щоб з першого дня запуск був бездоганним і без жодних збоїв.
Офіційна презентація кожної нової купюри відбуватиметься лише за 6–8 місяців до запуску.
Це робиться для того, щоб:
Не дати фальшивомонетникам часу підготуватись.
Запобігти хаосу на ринку та передчасним маніпуляціям.
Таємничість зберігається навіть щодо ключових символів.
У США вже кілька років очікують появи портрета легендарної борчині за свободу Гаррієт Табмен на купюрі $20. Проте уряд досі не підтверджує, чи буде її зображення у новому дизайні.
Секретність навколо цього питання додатково підігріває інтерес і журналістів, і ринків.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Національний банк України уводить в обіг нову тематичну серію обігових пам’ятних монет "Ми сильні. Ми разом". Вона присвячена єдності України, її неподільності та територіальній цілісності.