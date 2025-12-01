Американська валюта «обнулюється»: що зміниться в доларах і чому весь світ тримають у напрузі

Сполучені Штати офіційно оголосили про повне перезавантаження дизайну свого головного економічного символу — долара США. Це буде найбільше оновлення банкнот за кілька десятиліть і триватиме майже десять років. Мета одна — захистити долар як глобальну резервну валюту в епоху високотехнологічних підробок.

США запускають наймасштабнішу зміну валюти

Про це повідомляє Бюро гравіювання та друку США (BEP).

Коли з’являться нові долари

Реформа стартує з купюри у $10, а далі — повний редизайн усього грошового ряду.

Оновлений план виглядає так:

2026 — 10 доларів

2028 — 50 доларів

2030 — 20 доларів

2032 — 5 доларів

2034 — 100 доларів

Черговість визначає ризик підробки, а не популярність номіналів.

Чому нові долари — це питання національної безпеки

Дизайн — лише вершина айсберга. Насправді США запускають революційні, багаторівневі технології захисту, частина з яких залишається повністю таємною.

На дослідження пішло понад десятиліття:

— нові матеріали,

— унікальні візуальні та невидимі елементи,

— спеціалізоване обладнання для друку,

— багатофазова система перевірки справжності.

Це — відповідь на сучасні можливості підробників, які використовують не принтери, а високоточну техніку рівня спецоперацій.

Перед запуском — глобальна перевірка на мільйонах машин

У світі працює понад 10 мільйонів пристроїв, що приймають долари:

банкомати, термінали, сортувальні комплекси, автоматизовані каси, апарати самообслуговування.

Усі вони мають навчитися розпізнавати новий дизайн.

Тому BEP заздалегідь передає виробникам тестові зразки — щоб з першого дня запуск був бездоганним і без жодних збоїв.

Чому США приховують дизайн до останнього

Офіційна презентація кожної нової купюри відбуватиметься лише за 6–8 місяців до запуску.

Це робиться для того, щоб:

Не дати фальшивомонетникам часу підготуватись. Запобігти хаосу на ринку та передчасним маніпуляціям.

Таємничість зберігається навіть щодо ключових символів.

Окрема інтрига — доля Гаррієт Табмен

У США вже кілька років очікують появи портрета легендарної борчині за свободу Гаррієт Табмен на купюрі $20. Проте уряд досі не підтверджує, чи буде її зображення у новому дизайні.

Секретність навколо цього питання додатково підігріває інтерес і журналістів, і ринків.

