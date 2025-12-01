logo_ukra

BTC/USD

84997

ETH/USD

2740.86

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2025 Американська валюта «обнулюється»: що зміниться в доларах і чому весь світ тримають у напрузі
commentss НОВИНИ Всі новини

Американська валюта «обнулюється»: що зміниться в доларах і чому весь світ тримають у напрузі

Ваш гаманець, банкомати та вся світова фінансова система готуються до шоку — США запускають найсекретнішу й наймасштабнішу реформу долара за десятиліття.

1 грудня 2025, 21:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Сполучені Штати офіційно оголосили про повне перезавантаження дизайну свого головного економічного символу — долара США. Це буде найбільше оновлення банкнот за кілька десятиліть і триватиме майже десять років. Мета одна — захистити долар як глобальну резервну валюту в епоху високотехнологічних підробок.

Американська валюта «обнулюється»: що зміниться в доларах і чому весь світ тримають у напрузі

США запускають наймасштабнішу зміну валюти

Про це повідомляє Бюро гравіювання та друку США (BEP).

Коли з’являться нові долари 

Реформа стартує з купюри у $10, а далі — повний редизайн усього грошового ряду.

Оновлений план виглядає так:

  • 2026 — 10 доларів

  • 2028 — 50 доларів

  • 2030 — 20 доларів

  • 2032 — 5 доларів

  • 2034 — 100 доларів

Черговість визначає ризик підробки, а не популярність номіналів.

Чому нові долари — це питання національної безпеки

Дизайн — лише вершина айсберга. Насправді США запускають революційні, багаторівневі технології захисту, частина з яких залишається повністю таємною.

На дослідження пішло понад десятиліття:
— нові матеріали,
— унікальні візуальні та невидимі елементи,
— спеціалізоване обладнання для друку,
— багатофазова система перевірки справжності.

Це — відповідь на сучасні можливості підробників, які використовують не принтери, а високоточну техніку рівня спецоперацій.

Перед запуском — глобальна перевірка на мільйонах машин

У світі працює понад 10 мільйонів пристроїв, що приймають долари:
банкомати, термінали, сортувальні комплекси, автоматизовані каси, апарати самообслуговування.

Усі вони мають навчитися розпізнавати новий дизайн.

Тому BEP заздалегідь передає виробникам тестові зразки — щоб з першого дня запуск був бездоганним і без жодних збоїв.

Чому США приховують дизайн до останнього

Офіційна презентація кожної нової купюри відбуватиметься лише за 6–8 місяців до запуску.
Це робиться для того, щоб:

  1. Не дати фальшивомонетникам часу підготуватись.

  2. Запобігти хаосу на ринку та передчасним маніпуляціям.

Таємничість зберігається навіть щодо ключових символів.

Окрема інтрига — доля Гаррієт Табмен

У США вже кілька років очікують появи портрета легендарної борчині за свободу Гаррієт Табмен на купюрі $20. Проте уряд досі не підтверджує, чи буде її зображення у новому дизайні.

Секретність навколо цього питання додатково підігріває інтерес і журналістів, і ринків.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Національний банк України уводить в обіг нову тематичну серію обігових пам’ятних монет "Ми сильні. Ми разом". Вона присвячена єдності України, її неподільності та територіальній цілісності.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини