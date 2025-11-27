logo

Аналитики назвали компанию, имеющую больше золота, чем резервы многих стран мира
Аналитики назвали компанию, имеющую больше золота, чем резервы многих стран мира

По данным экспертов и банкиров, эмитент стейблкоина USDT Tether владеет 116 тоннами золота.

27 ноября 2025, 12:25
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Эмитент Стэйблкоина USDT Tether стал крупнейшим независимым обладателем золота в мире. Больше драгоценного металла имеют только центробанки экономически развитых стран.

Аналитики назвали компанию, имеющую больше золота, чем резервы многих стран мира

Запасы золота. Фото: из открытых источников

По данным экспертов из Jefferies Bank, по состоянию на конец сентября 2025 года, эмитент стейблкоина USDT владеет 116 тоннами золота. Об этом сообщает FT.

Этот объем аналитики сравнивают с резервами таких стран, как Южная Корея, Венгрия и Греция. Впечатляет скорость накопления драгоценного металла эмитентом. Так, по данным Jefferies Bank, закупки Tether в прошлом квартале составили почти 2% мирового спроса на золото и около 12% покупок центральными банками. Последний показатель эксперты называют "дополнительным спросом, ранее не наблюдавшимся".  Аналитики назвали компанию, имеющую больше золота, чем резервы многих стран мира - фото 2

Объемы золота в резервах разных стран. Фото: из открытых источников

По информации банка, Tether планирует приобрести около 100 тонн физического золота в 2025 году. По мнению экспертов, такой масштаб выглядит достижимым на фоне высокой доходности бизнеса компании. Однако аналитики отмечают, что драгоценный металл не сможет быть использован в резервах нового стейблкоина USAT.

Банкиры считают, что Tether ставит на рост рынка токенизированное золото.

"Для инвесторов владение слитками остается дорогим и неудобным, тогда как токены с металлом позволяют торговать активом круглосуточно. Кроме того, они могут использовать их для лишения управленческого сбора и высоких порогов вступления", — говорится в публикации.

Известно, что Tether разрабатывает токен XAUt, где каждая единица соответствует одной тройской золотой унции, хранящейся в швейцарском хранилище. С августа компания добавила более 275 000 унций в свои запасы, а объемы производства примерно удвоились за последние шесть месяцев.

В Jefferies Bank отмечают, что такие объемы не определяют цену на мировом рынке, где месячный торговый оборот оценивается в миллиарды долларов. Однако запуск USAT и других продуктов на основе золота может закрепить роль Tether как одного из ключевых игроков в сегменте криптоактивов, обеспеченных металлом.

Вместе с тем на этом фоне S&P Global снизило рейтинг стабильности стейблкоина USDT до минимального уровня. Аналитики сослались на рост доли волатильных активов в резервах компании, включая биткоин и золото.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", биткоин недавно впервые за семь месяцев подешевел до 90 000 долларов. По мнению аналитиков, такая динамика свидетельствует о заметном охлаждении интереса инвесторов к рискованным активам на глобальных рынках.



Источник: https://www.ft.com/content/37f80249-2ca0-4369-9898-bde2689d443a?accessToken=zwAGRH4c7QOYkc83-AJJLKBDadOYmL3iaJ1EOg.MEUCIQCFbmjsIiLSkfJCfaGomIRNJ8B82Yf8Zga6dsQkjha4kgIgOG_vpVQAneamfCC7IRWdFH2g481Au7dlBBXMHdW2Yl0&sharetype=gift&token=23bee06f-e118-4f5a-8525
