Аналітики назвали компанію, яка має більше золота, ніж резерви багатьох країн світу

Емітент стейблкоїна USDT Tether став найбільшим незалежним власником золота в світі. Більше дорогоцінного металу мають тільки центробанки економічно розвинених країн.ㅤ

Запаси золота. Фото: з відкритих джерел

За даними експертів з Jefferies Bank, станом на кінець вересня 2025 року, емітент стейблкоїну USDT володіє 116 тоннами золота. Про це повідомляє FT.

Цей обсяг аналітики порівнюють із резервами таких країн, як Південна Корея, Угорщина та Греція. Вражає швидкість накопичення дорогоцінного металу емітентом. Так, за даними Jefferies Bank, закупівлі Tether у минулому кварталі становили майже 2% світового попиту на золото та близько 12% покупок центральними банками. Останній показник експерти називають "додатковим попитом, якого раніше не спостерігали".

Обсяги золота в резервах різних країн. Фото: з відкритих джерел

За інформацією банку, Tether загалом планує придбати близько 100 тонн фізичного золота у 2025 році. На думку експерти такий масштаб виглядає досяжним на тлі високої прибутковості бізнесу компанії. Однак, аналітики зазначають, що дорогоцінний метал не зможе бути використаний у резервах нового стейблкоїна USAT.

Банкіри вважають, що Tether ставить на зростання ринку токенізованого золота.

"Для інвесторів володіння злитками залишається дорогим і незручним, тоді як токени з металом дозволяють торгувати активом цілодобово. Крім того, вони можуть використовувати їх для позбавлення управлінських зборів і високих порогів вступу", — йдеться у публікації.

Відомо, що Tether розробляє токен XAUt, де кожна одиниця відповідає одній тройській унції золота, що зберігається у швейцарському сховищі. Із серпня компанія додала понад 275 000 унцій до своїх запасів, а обсяги виробництва приблизно подвоїлися за останні шість місяців.

У Jefferies Bank наголошують, що самі такі обсяги не визначають ціну на світовому ринку, де місячний торговий оборот оцінюється в мільярди доларів. Однак запуск USAT та інших продуктів на основі золота може закріпити роль Tether як одного з ключових гравців у сегменті криптоактивів, забезпечених металом.

Разом з тим на цьому тлі S&P Global знизило рейтинг стабільності стейблкоіна USDT до мінімального рівня. Аналітики послаються на зростання частки волатильних активів у резервах компанії, включаючи біткоїн і золото.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", біткоїн нещодавно вперше за сім місяців подешевшав до 90 000 доларів. На думку аналітиків, така динаміка свідчить про помітне охолодження інтересу інвесторів до ризикованих активів на глобальних ринках.