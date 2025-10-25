Что происходит с гривной: действительно ли нас ждет жесткая девальвация

Еще 18 октября информагентство "Bloomberg" выдало материал о том, что в последние недели Украина находилась под серьезным давлением МВФ. Ведь приближаются переговоры по новому кредитному пакету. Фонд настаивает на контролируемой девальвации гривны. И практически спустя несколько дней после выхода этой статьи курс доллара и евро начал стремительно набирать. Действительно ли условия МВФ стали одной из основных причин, почему курс гривны дошел до 42 гривен за доллар? Что будет дальше с гривной? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Странной выглядит позиция МВФ

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что сегодня на валютном рынке Украины есть ситуация, которая способствует относительной стабильности курса гривны по отношению к основным твердым валютам. Все это происходит по нескольким причинам.

"Во-первых, отсутствие какого-либо ажиотажа на валютной бирже. Во-вторых, отсутствие какого-либо ажиотажа на розничном рынке валют. Как мы видим, нет даже намека на очереди в пунктах обмена валют или в банках. К тому же, в НБУ есть рекордные золотовалютные резервы около 40 млрд долларов. Для сравнения, таких резервов у нас не было даже в самые лучшие мирные годы. Поэтому ситуация на валютном рынке максимально способствует, чтобы курс гривны был относительно стабилен, но все равно на валютной бирже происходят ежедневные колебания, нормальные для торгов. Однако, если говорить об общей тенденции, то мы видим, что происходит хоть и небольшая, но девальвация гривны. И то, что сейчас якобы при очередном раунде переговоров по поводу новой программы для Украины между Киевом и МВФ, последний якобы требует девальвации гривны, это стандартные требования международной финансовой организации, которая дает деньги. МВФ – это чисто финансовое учреждение, следящее фактически только за одним показателем – это баланс государственного бюджета. То есть, чтобы дефицит госбюджета, если он есть, не переходил опасный предел, которым на сегодняшний день является 3, максимум 3,5% ВВП страны. Такой дефицит бюджета допускается и считается безопасным уровнем", – отметил эксперт.

При этом собеседник портала "Комментарии" отмечает, что выглядит довольно странным, что МВФ не учитывает форс-мажорные обстоятельства наивысшего уровня в Украине, каковыми есть война. Высших форс-мажорных обстоятельств, как война, просто не существует.

"Сейчас в условиях войны Украина объективно вынуждена в разы увеличивать расходы на оборону, что значительно увеличивает дефицит бюджета. На сегодняшний день дефицит бюджета — это 50% от его расходной части. Любой дефицит бюджета, который не возникал бы и не возникает сейчас в Украине, нам помогают покрыть полностью наши многочисленные партнеры. И потому, учитывая это, странно выглядит позиция МВФ, который якобы, если действительно требует от Украины девальвации гривны, преследует цель – увеличить немного доходную часть бюджета за счет увеличения экспортной выручки. Условно говоря, при курсе 41 – это одна сумма в доходах бюджета в гривнах, а, если курс, условно говоря, 43-44 грн за доллар, то за тот же объем экспортной выручки в валюте гривневого эквивалента из-за налогов поступит немного больше. Но ведь МВФ не учитывает тот факт, что увеличение доходов бюджета из-за девальвации гривны будет несоизмеримо малым до величины самого дефицита бюджета, который на сегодняшний день складывается в Украине из-за различных расходов на оборону. А вред от этой девальвации будет для всей экономической системы. Потому что обесценивание гривны – это уменьшение покупательной способности населения Украины, получающее доходы в гривнах. Соответственно сужение внутреннего рынка потребления, что снижает темпы ВВП страны", – отметил Андрей Новак.

Подытоживая эксперт, отметил, что таким образом из-за девальвации гривны у нас будет незначительное увеличение поступлений в госбюджет, а взамен получим значительные негативные последствия для всей экономической системы страны. Поэтому, отмечает эксперт, сейчас задача, в первую очередь, НБУ – убедить представителей МВФ, которые ведут переговоры с Украиной, в том, что девальвация не стоит того, чтобы ради незначительного увеличения доходов бюджета подвергать большим рискам стабильность всей экономической системы Украины в условиях войны.

Рост курса пока не связан с давлением МВФ

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко сразу заметил, что стоило бы начать с того, что в Украине не может быть контролируемая девальвация.

"В свое время в 2014 году МВФ рекомендовал провести девальвацию. Стоит напомнить читателям, что это время, когда курс был 8 гривен за доллар, а после того взлетел. Это как раз яркий пример выполнения рекомендаций МВФ. Просто МВФ не понимает, что на руках у населения Украины 130 млрд. наличной валюты. Ни в одной стране мира, если посчитать на душу населения, так много наличных денег на руках у людей нет. Поэтому любая девальвация приведет к валютной панике", – отметил экономист.

Он продолжает, на сегодняшний момент руководитель НБУ Андрей Пышный пытается объяснить представителям МВФ, что у нас проводить девальвацию нельзя.

"Есть надежда, что ему (Андрею Пышному – ред.) удастся донести это мнение. Главная же проблема состоит в том, что у МВФ нет квалифицированных специалистов, знающих экономику Украины. Там, как правило, работают люди, очень далекие от экономики, но очень хорошие бюрократы. МВФ – это вообще такая бюрократическая структура, где ценится бюрократический порядок. Вот, например, они действительно не понимают, что в Украине на руках у населения 130 млрд. Когда им объясняют, они очень удивляются. Они полагают, что население покупает валюту исключительно для туристических поездок. Когда им объясняешь, что у нас же война, какие туристические поездки, то они отвечают, что вы, наверное, не все знаете", – отметил Александр Охрименко.

Что касается курса 42 грн за доллар, то, по словам эксперта, это конец года, и никакого отношения к МВФ это не имеет. Как правило, в конце года мы наблюдаем девальвацию гривны. В первую очередь, это происходит из-за того, что идет закупка газа на зиму.

"На сегодняшний момент нам приходится даже о закупке электроэнергии подумать. Сейчас мы действительно аврально закупаем газ на зиму. Как результат мы видим девальвацию, но никакого отношения к условиям МВФ это не имеет. Нам нужно больше валюты и действительно приходится идти на такие шаги", – отметил Александр Охрименко.

Резюмируя эксперт подчеркнул, что вообще у нас в бюджете на 2025 год курс был запланирован 42,5, так что еще есть куда расти.

