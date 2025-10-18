МВФ ставить Україні жорстку умову: чому варто чекати на знецінення гривні

Останні тижні Україна перебуває під серйозним тиском МВФ. Адже наближаються переговори щодо нового кредитного пакету. Фонд наполягає на контрольованій девальвації гривні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

МВФ наголошує на перевагах контрольованої девальвації гривні як кроку, який може допомогти зміцнити напружені фінанси України шляхом збільшення доходів бюджету, деномінованих у місцевій валюті.

Проте чиновники Нацбанку України поки що відмовляються йти на такий крок, посилаючись на ризики для інфляції та негативні оцінки серед українців.

Розбіжності в економічній політиці становлять потенційну загрозу, оскільки Україна потребує отримання нового пакету позик від вашингтонського кредитора з огляду на те, що війна з Росією триває вже четвертий рік.

Журналісти звертають увагу, що Україна отримала більшу частину з 15,6 мільярда доларів за програмою МВФ, узгодженою у 2023 році, і зараз обидві сторони ведуть переговори щодо нового пакету, який може становити 8 мільярдів доларів.

Переговори продовжилися під час щорічних зустрічей кредитора у Вашингтоні на цьому тижні, закладаючи основу для переговорів на рівні персоналу наступного місяця. Директор Кристаліна Георгієва планує відвідати Київ, щоб висловити підтримку та зміцнити амбіції України щодо отримання додаткового фінансування.

Зазначається, що у переговорах із МВФ валютне питання додає напруги. Девальвація може спричинити зростання номінальних бюджетних надходжень, оскільки експортні контракти деноміновані в іноземній валюті.

За словами джерел, представники НБУ неохоче піддаються тиску МВФ, посилаючись на потенційну шкоду для економіки. Прогнозовані вигоди обмежені, оскільки бюджет України значною мірою залежить від прямої міжнародної допомоги, за їхніми словами, тоді як девальвація може спровокувати інфляцію, яка може знищити фіскальну подушку.

