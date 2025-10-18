logo_ukra

BTC/USD

107040

ETH/USD

3874.51

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2025 МВФ ставить Україні жорстку умову: чому варто чекати на знецінення гривні
commentss НОВИНИ Всі новини

МВФ ставить Україні жорстку умову: чому варто чекати на знецінення гривні

Bloomberg дізнався, чому МВФ хоче девальвації гривні

18 жовтня 2025, 18:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Останні тижні Україна перебуває під серйозним тиском МВФ. Адже наближаються переговори щодо нового кредитного пакету. Фонд наполягає на контрольованій девальвації гривні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

МВФ ставить Україні жорстку умову: чому варто чекати на знецінення гривні

Курс валют

МВФ наголошує на перевагах контрольованої девальвації гривні як кроку, який може допомогти зміцнити напружені фінанси України шляхом збільшення доходів бюджету, деномінованих у місцевій валюті.

Проте чиновники Нацбанку України поки що відмовляються йти на такий крок, посилаючись на ризики для інфляції та негативні оцінки серед українців.

Розбіжності в економічній політиці становлять потенційну загрозу, оскільки Україна потребує отримання нового пакету позик від вашингтонського кредитора з огляду на те, що війна з Росією триває вже четвертий рік.

Журналісти звертають увагу, що Україна отримала більшу частину з 15,6 мільярда доларів за програмою МВФ, узгодженою у 2023 році, і зараз обидві сторони ведуть переговори щодо нового пакету, який може становити 8 мільярдів доларів.

Переговори продовжилися під час щорічних зустрічей кредитора у Вашингтоні на цьому тижні, закладаючи основу для переговорів на рівні персоналу наступного місяця. Директор Кристаліна Георгієва планує відвідати Київ, щоб висловити підтримку та зміцнити амбіції України щодо отримання додаткового фінансування.

Зазначається, що у переговорах із МВФ валютне питання додає напруги. Девальвація може спричинити зростання номінальних бюджетних надходжень, оскільки експортні контракти деноміновані в іноземній валюті.

За словами джерел, представники НБУ неохоче піддаються тиску МВФ, посилаючись на потенційну шкоду для економіки. Прогнозовані вигоди обмежені, оскільки бюджет України значною мірою залежить від прямої міжнародної допомоги, за їхніми словами, тоді як девальвація може спровокувати інфляцію, яка може знищити фіскальну подушку.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яким буде курс долара у жовтні: чи чекати на "сюрпризи".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-17/ukraine-faces-imf-pressure-to-devalue-ahead-of-new-loan-talks
Теги:

Новини

Всі новини