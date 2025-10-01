Яким буде курс долара у жовтні: чи чекати на «сюрпризи»

Курс долара цікавить практично всіх українців, бо він впливає на наші заощадження, ціни у магазинах та вартість імпортних товарів. Коли долар росте, дорожчає техніка, електроніка, паливо та деякі продукти. Яким буде курс долара у жовтні та які фактори впливатимуть на нього? Видання "Коментарі" із цим питанням звернулося до експертів.

Курс валют

Курс гривні у жовтні буде приблизно таким самим як у вересні

Економічний експерт Данило Монін вважає, що курс гривні у жовтні буде приблизно таким самим, як у вересні. НБУ продовжує тримати курс цілий рік долара, а курс євро встановлює за курсом євро/долар.

"Що стосується курсу євро/долар, то, я думаю, що він залишиться в діапазоні 1.16-1.18 євро до долара і тому курс євро теж прогнозую приблизно таким же, як був у вересні", — зазначив експерт.

За його словами, інфляція вийде до 10 числа, але вважає Данило Монін, вона навряд чи так сильно порадує НБУ, що головний фінансовий регулятор вирішить девальвувати гривню.

"Інше не дуже важливо. У НБУ зараз курс – це метод зниження інфляції", – підсумував співрозмовник порталу "Коментарі".

Не слід очікувати на валютному ринку неприємних "сюрпризів"

Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що на сьогодні курс гривні до твердих валют відносно стабільний, адже потрібно враховувати обставини великої війни, наслідками якої є великі обстріли, руйнування, тимчасова окупація найбільш промислово насиченої території.

"Зараз завдяки, перш за все, великій, не лише військовій, а й фінансовій, підтримці Україна отримає з багатьох джерел, а це практично всі міжнародні фінансово-економічні організації та уряди понад 60 країн світу, які зараз складають коаліцію підтримки України, НБУ зараз має рекордні золотовалютні резерви – близько 43 млрд доларів. Таких резервів Україна не мала ніколи, навіть у найкращі мирні роки. Це дозволяє Нацбанку, серед іншого, якраз утримувати відносно стабільний курс гривні. Навіть в обставинах великої війни. З іншого боку, ми розуміємо що зараз у нас значно збільшений імпорт, перш за все, військової техніки і не тільки її. Тому баланс зовнішньої торгівлі експорт-імпорт об'єктивно утримувати Україні неможливо. Якраз через значне зростання імпорту, перш за все, техніки і озброєння. Частину з якого ми отримуємо, як безповоротну допомогу, але іншу частину ми змушені оплачувати. Тому баланс експорту-імпорту не на нашу користь", – зазначив Андрій Новак.

При цьому він додає, що після деблокади Чорного моря Україна вже відновила свій експорт до початку великої війни. Особливо аграрної продукції. І це дозволяє поступово збільшувати свої експортні валютні доходи.

"Враховуючи це, а також те, що, як ми бачимо, на валютному ринку серед українців немає ніякого ажіотажу на купівлю іноземних валют, немає ніяких черг в банках, готівковий ринок є збалансований та спокійний. Враховуючи всі ці обставини зараз в Україні немає жодних причин, які б могли призвести до якогось стрибка курсу гривні. Невеликі коливання є, як ми бачимо, як в сторону девальвації, так і в сторону зміцнення. Але це є нормальна ситуація для кожного торгового дня, коли відбувається валютні торги. Коливання завжди є. Головне, що ці коливання не мають зараз великої амплітуди, тобто немає великих зривів. А невеличке коливання по кілька копійок – кілька десятків копійок – це є нормально для відкритого валютного ринку", – говорить Андрій Новак.

Підсумовуючи експерт наголошує, що у жовтні і до кінця року він не очікує якихось особливих змін курсу гривні. Курс гривні буде приблизно на такому ж рівні, як зараз.

"Можливо до кінця року в районі 70 копійок-максимум гривні можлива девальвація", – зазначив Андрій Новак.

Він також звернув увагу на прогноз курсу, який закладався урядом в бюджеті на поточний рік. За словам Андрія Новака, практика попередніх воєнних років показує, що уряд закладає в бюджет на наступний рік трішки інший курс, ніж він потім є по факту. Таким чином уряд просто себе перестраховує, тобто розраховує бюджет з більш песимістичного сценарію. От щось подібне може бути і в цьому році, резюмував експерт.

