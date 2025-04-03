Если вы платите картой, то можете совершать эту ошибку: она может дорого стоить

Бесконтактные платежи стали частью обыденной жизни, но вместе с удобством они несут и риски. В спешке или по невнимательности можно легко совершить ошибку, которая обойдется слишком дорого. Узнайте, как избежать неприятных ситуаций и обеспечить безопасность своих денег при оплате картой.

Оплата картой. Фото: Unsplash

Ошибка 1: отсутствие проверки суммы на терминале

Одна из самых распространенных ловушек при оплате картой – механическая оплата без проверки суммы. На кассе или в кафе люди часто быстро прикладывают карту к терминалу, даже несмотря на экран. Это может привести к неприятным сюрпризам.

Случайная ошибка продавца или системы может привести к завышенной сумме. К примеру, вместо 100 гривен терминал может списать 1000 гривен. Кроме того, некоторые мошенники используют скрытое "округление", когда цена указана неправильно. Чтобы избежать этой ситуации, следует всегда проверять сумму перед подтверждением платежа.

Ошибка 2: незащищенный PIN-код

PIN-код – это ваш последний рубеж защиты, и его нужно держать в секрете. Но как часто вы вводите его, не прикрывая рукой клавиатуру? Злоумышленники могут легко узнать ваш код, если они стоят рядом и следят за вашими действиями. Кроме того, камеры слежения в магазине или кафе могут зафиксировать введенные цифры.

Для защиты PIN-кода вводите его только после того, как убедились, что за вами никто не наблюдает. Для большей безопасности прикрывайте клавиатуру терминала рукой, даже если, кажется, что рядом никого нет. Также не используйте слишком простые комбинации для пароля, например 1234 или 0000.

Ошибка 3: отказ от подтверждения операции

Многие не берут чек или не сохраняют электронное подтверждение платежа. Это кажется излишним, пока не возникнут проблемы. Например, может произойти сбой в терминале, через который будет осуществлено двойное списание денег. Также терминал может показать, что платеж не прошел, но деньги все равно уйдут со счета.

Кроме того, может произойти ошибка подключения. Если интернет-соединение нестабильно, транзакция может зависнуть. Если возникнет спорная ситуация, чек или электронное подтверждение станет вашим доказательством при обращении в банк.

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