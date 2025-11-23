Изменились условия программы «Национальный Кэшбэк»: на что теперь можно потратить средства от государства

Минэкономики сообщило об обновлении правил использования средств в рамках программы "Национальный кэшбек". Изменения вступили в силу 22 ноября и касаются категории товаров и услуг, на которые граждане могут направлять полученные средства.

Новые условия «Национального кешбэка» в Украине

Обновление связано с запуском программы "Зимняя поддержка", которая предусматривает выдачу 1000 грн на те же карты, на которые ежемесячно поступает кэшбек. Именно поэтому государство решило унифицировать категории расходов, чтобы обе программы работали по единым правилам.

Новые условия будут действовать до 30 июня 2026 года.

На что теперь можно тратить средства из "Нацкешбека"

Согласно обновленному перечню, украинцы могут использовать накопленные средства на:

• оплату коммунальных услуг

• почтовые услуги

• продукты питания в магазинах и супермаркетах

• лекарственные средства и медицинские изделия

• книги и другую печатную продукцию

• благотворительность, в частности – донаты на ВСУ

Минэкономики подчеркнуло, что перечень адаптирован к самым необходимым категориям, отвечающим сегодняшним потребностям населения.



Что изменилось по сравнению с предыдущими правилами



Ранее средства из "Национального кэшбека" позволяли тратить на:

• оплату мобильной связи

• походы в кино

• кафе и рестораны

После обновления эти категории удалены.



Контекст



Программа "Национальный Кэшбэк" предусматривает ежемесячный возврат средств гражданам за использование безналичных платежей. Механизм стал частью государственной стратегии поддержки экономики и стимулирования официального обращения средств.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Объем налоговых поступлений от иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги украинским пользователям, продолжает расти. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.