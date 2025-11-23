Змінилися умови програми «Національний кешбек»: на що тепер можна витратити кошти від держави

Мінекономіки повідомило про оновлення правил використання коштів у межах програми "Національний кешбек". Зміни набули чинності 22 листопада та стосуються категорій товарів і послуг, на які громадяни можуть спрямовувати отримані кошти.

Нові умови «Національного кешбеку» в Україні

Оновлення пов’язане з запуском програми "Зимова підтримка", що передбачає видачу 1000 грн на ті ж картки, на які щомісяця надходить кешбек. Саме тому держава вирішила уніфікувати категорії витрат — щоб обидві програми працювали за єдиними правилами.

Нові умови діятимуть до 30 червня 2026 року.

На що тепер можна витрачати кошти з "Нацкешбеку"

Відповідно до оновленого переліку, українці можуть використати накопичені кошти на:

• оплату комунальних послуг

• поштові послуги

• продукти харчування в магазинах і супермаркетах

• лікарські засоби та медичні вироби

• книги та іншу друковану продукцію

• благодійність, зокрема — донати на ЗСУ

Мінекономіки підкреслило, що перелік адаптовано до найнеобхідніших категорій, які відповідають сьогоднішнім потребам населення.



Що змінилось порівняно з попередніми правилами



Раніше кошти з "Національного кешбеку" дозволяли витрачати на:

• оплату мобільного зв’язку

• походи в кіно

• кафе та ресторани

Після оновлення ці категорії вилучено.



Контекст



Програма "Національний кешбек" передбачає щомісячне повернення коштів громадянам за використання безготівкових платежів. Механізм став частиною державної стратегії підтримки економіки та стимулювання офіційного обігу коштів.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Обсяг податкових надходжень від іноземних компаній, що надають електронні послуги українським користувачам, продовжує зростати. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.