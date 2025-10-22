Какая средняя пенсия в Украине: сколько людей получают более 15 тысяч

Средняя пенсия в Украине по состоянию на октябрь 2025 года составила 6 436 гривен, или примерно 133 евро. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда, на которые ссылается аналитическая платформа "Опендатабот". Несмотря на постепенный рост, большинство украинских пенсионеров продолжают жить на очень низкие выплаты.

Средняя пенсия на Украине в 2025 году. Фото из открытых источников

По официальной статистике, в Украине насчитывается около 10,2 миллиона пенсионеров, и почти треть из них, то есть 3,3 миллиона человек, получают всего 3 340 гривен в месяц. Еще 4% украинских пенсионеров живут на около 2 300 гривен, что меньше 50 евро.

Хотя после последней индексации ситуация несколько улучшилась, ведь в прошлом году 26% пенсионеров имели выплаты ниже 3 тысяч гривен, социальный разрыв остается значительным.

Размер пенсии в Украине

В то же время, есть и те, кто получает существенно более высокие выплаты. Около 1,5 миллиона украинцев, или же 15% всех пенсионеров имеют пенсии более 15 750 гривен, или около 325 евро. Еще 3 миллиона получают в среднем 6 860 гривен, а 2,1 миллиона украинских пенсионеров имеют 4 510 гривен.

Также заметны региональные отличия. Высокие средние пенсии традиционно в Киеве — 8 848 гривен, что на 37% больше, чем в среднем по стране. Самые низкие пенсии в Тернопольской области – 4 997 гривен, а также в Черновицкой – 5 173 гривен и Закарпатской – 5 233 гривен.

Средняя пенсия в Украине по регионам

Более четверти украинских пенсионеров, то есть 2,8 миллиона человек, продолжают работать после выхода на пенсию, получая в среднем 7069 гривен.

