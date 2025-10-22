Яка середня пенсія в Україні: скільки людей отримують понад 15 тисяч

Середня пенсія в Україні станом на жовтень 2025 року склала 6 436 гривень, або приблизно 133 євро. Про це свідчать дані Пенсійного фонду, на які посилається аналітична платформа "Опендатабот". Попри поступове зростання, більшість українських пенсіонерів продовжують жити на вкрай низькі виплати.

Середня пенсія в Україні у 2025 році. Фото з відкритих джерел

За офіційною статистикою, в Україні налічується близько 10,2 мільйона пенсіонерів, і майже третина з них, тобто 3,3 мільйона людей, отримують лише 3 340 гривень на місяць. Ще 4% українських пенсіонерів живуть на близько 2 300 гривень, що менше ніж 50 євро.

Хоча після останньої індексації ситуація дещо покращилася, адже торік 26% пенсіонерів мали виплати нижчі за 3 тисячі гривень, соціальний розрив залишається значним.

Розмір пенсії в Україні

Водночас є й ті, хто отримує суттєво вищі виплати. Близько 1,5 мільйона українців, або ж 15% усіх пенсіонерів мають пенсії понад 15 750 гривень, або близько 325 євро. Ще 3 мільйони отримують у середньому 6 860 гривень, а 2,1 мільйона українських пенсіонерів мають 4 510 гривень.

Також помітні регіональні відмінності. Найвищі середні пенсії традиційно у Києві — 8 848 гривень, що на 37% більше, ніж у середньому по країні. Найнижчі пенсії у Тернопільській області — 4 997 гривень, а також у Чернівецькій — 5 173 гривень та Закарпатській — 5 233 гривень.

Середня пенсія в Україні за регіонами

Понад чверть українських пенсіонерів, тобто 2,8 мільйона осіб, продовжують працювати після виходу на пенсію, отримуючи в середньому 7 069 гривень.

