Каким будет курс доллара в октябре: ждать ли «сюрпризов»

Курс доллара интересует практически всех украинцев, потому что он влияет на наши сбережения, цены в магазинах и стоимость импортных товаров. Когда доллар растет, дорожает техника, электроника, топливо и некоторые продукты. Каким будет курс доллара в октябре и какие факторы будут влиять на него? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Курс гривны в октябре будет примерно таким же как в сентябре

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что курс гривны в октябре будет примерно таким же как в сентябре. НБУ продолжает держать курс целый год доллара, а курс евро устанавливает по курсу евро/доллар.

"Что касается курса евро/доллар, то, я думаю, что он останется в диапазоне 1.16-1.18 евро к доллару и поэтому курс евро тоже прогнозирую примерно таким же как был в сентябре", – отметил эксперт.

По его словам, инфляция выйдет до 10 числа, но, считает Даниил Монин, она вряд ли так сильно порадует НБУ, что главный финансовый регулятор решит девальвировать гривну.

"Остальное не сильно важно. У НБУ сейчас курс – это метод снижения инфляции", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Не следует ожидать на валютном рынке неприятных "сюрпризов"

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что на сегодняшний день курс гривны к твердым валютам относительно стабилен, ведь нужно учитывать обстоятельства большой войны, последствиями которой являются большие обстрелы, разрушения, временная оккупация наиболее промышленно насыщенной территории.

"Сейчас благодаря, прежде всего, большой, не только военной, но и финансовой поддержке, Украина получит из многих источников, а это практически все международные финансово-экономические организации и правительства более 60 стран мира, которые сейчас составляют коалицию поддержки Украины, НБУ сейчас имеет рекордные золотовалютные резервы – около 43 млрд долларов. Таких резервов у Украины не было никогда, даже в лучшие мирные годы. Это позволяет Нацбанку, среди прочего, как раз удерживать относительно стабильный курс гривны. Даже в обстоятельствах большой войны. С другой стороны, мы понимаем, что сейчас у нас значительно увеличен импорт, прежде всего, военной техники и не только ее. Поэтому баланс внешней торговли экспорт-импорт объективно удерживать Украине невозможно. Как раз из-за значительного роста импорта, прежде всего, техники и вооружения. Часть из которой мы получаем, как безвозвратную помощь, но другую часть мы вынуждены оплачивать. Поэтому баланс экспорта-импорта не в нашу пользу", – отметил Андрей Новак.

При этом он добавляет, что после деблокады Черного моря Украина уже возобновила свой экспорт к началу войны. Особенно аграрной продукции. Это позволяет постепенно увеличивать свои экспортные валютные доходы.

"Учитывая это, а также то, что, как мы видим, на валютном рынке среди украинцев нет никакого ажиотажа на покупку иностранных валют, нет никаких очередей в банках, наличный рынок сбалансирован и спокоен. Учитывая все эти обстоятельства, сейчас в Украине нет никаких причин, которые могли бы привести к какому-то скачку курса гривны. Небольшие колебания есть, как мы видим, как в сторону девальвации, так и в сторону укрепления. Но это нормальная ситуация для каждого торгового дня, когда происходит валютные торги. Колебания всегда есть. Главное, что эти колебания сейчас не имеют большой амплитуды, то есть нет больших срывов. А небольшое колебание по несколько копеек – несколько десятков копеек – это нормально для открытого валютного рынка", – говорит Андрей Новак.

Подытоживая, эксперт подчеркивает, что в октябре и до конца года он не ожидает каких-либо особых изменений курса гривны. Курс гривны будет примерно на таком же уровне, как сейчас.

"Возможно, до конца года в районе 70 копеек-максимум гривны возможна девальвация", – отметил Андрей Новак.

Он также обратил внимание на прогноз курса, который закладывался правительством в бюджете на текущий год. По словам Андрея Новака, практика предыдущих военных лет показывает, что правительство закладывает в бюджет на следующий год немного другой курс, чем он потом есть по факту. Таким образом правительство просто себя перестраховывает, то есть рассчитывает бюджет по более пессимистическому сценарию. Вот что-то подобное может быть и в этом году, резюмировал эксперт.

