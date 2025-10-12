Кийосаки прогнозирует самый большой финансовый кризис в мире в этом году: дал совет, как сохранить деньги

Американский финансовый эксперт, автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки сделал прогноз, что уже в этом году может произойти крупнейший финансовый крах в мировой истории. Инвестор, еще в 2002 году предусмотревший кризис 2008 года, призывает людей не держать деньги в долларах, а переходить к "реальным активам" в виде ценных металлов и криптовалют.

Роберт Кийосаки. Фото из открытых источников

Роберт Кийосаки в сообщении X заявил, что последствия грядущего финансового кризиса могут быть катастрофическими для целого поколения.

"В своей книге "Пророчество богатого папы" я предусмотрел величайший крах в мировой истории. Этот крах произойдет в этом году. Пенсии поколения бэби-бумеров будут уничтожены. Грустно. Я предупреждал всех, кто хочет меня слушать, не хранить печатные деньги. Инвестируйте в реальные активы", — пишет Кийосаки.

По его мнению, нынешняя экономическая система, основанная на бумажных деньгах, стоит на грани коллапса из-за инфляции и излишней задолженности правительств. Кийосаки советует людям избегать хранения денег в наличных или банковских счетах, вместо этого инвестировать в материальные или цифровые активы.

"Инфляция превращает деньги вкладчиков в мусор. Годами я говорил, что нужно спасаться через золото, серебро, Butcoin, а недавно и Ethereum", — подчеркивает инвестор.

По мнению Кийосаки, особенно перспективны сейчас серебро и Ethereum, поскольку они не только сохраняют стоимость, но и имеют практическое применение в промышленности и технологиях.

"Пожалуйста, изучите плюсы и минусы серебра и Ethereum, а затем инвестируйте, используя собственную финансовую мудрость. Именно так вы повышаете свой финансовый интеллект и становитесь богаче", — советует Кийосаки.

