Кийосаки прогнозирует самый большой финансовый кризис в мире в этом году: дал совет, как сохранить деньги

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американский финансовый эксперт, автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки сделал прогноз, что уже в этом году может произойти крупнейший финансовый крах в мировой истории. Инвестор, еще в 2002 году предусмотревший кризис 2008 года, призывает людей не держать деньги в долларах, а переходить к "реальным активам" в виде ценных металлов и криптовалют.
Роберт Кийосаки. Фото из открытых источников
Роберт Кийосаки в сообщении X заявил, что последствия грядущего финансового кризиса могут быть катастрофическими для целого поколения.
По его мнению, нынешняя экономическая система, основанная на бумажных деньгах, стоит на грани коллапса из-за инфляции и излишней задолженности правительств. Кийосаки советует людям избегать хранения денег в наличных или банковских счетах, вместо этого инвестировать в материальные или цифровые активы.
По мнению Кийосаки, особенно перспективны сейчас серебро и Ethereum, поскольку они не только сохраняют стоимость, но и имеют практическое применение в промышленности и технологиях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роберт Кийосаки заявил о возможности обесценивания доллара США.
Также "Комментарии" писали, что украинский инвестор посоветовал 3 книги, которые изменят представление об инвестициях.