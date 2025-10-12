Кійосакі прогнозує найбільшу фінансову кризу у світі цього року: дав пораду, як зберегти гроші

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американський фінансовий експерт, автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі зробив прогноз, що вже цього року може статися найбільший фінансовий крах у світовій історії. Інвестор, який ще у 2002 році передбачив кризу 2008 року, закликає людей не тримати гроші у доларах, а переходити до "реальних активів" у вигляді цінних металів та криптовалют.
Роберт Кійосакі. Фото з відкритих джерел
Роберт Кійосакі у дописі в соцмережі X заявив, що наслідки прийдешньої фінансової кризи можуть бути катастрофічними для цілого покоління.
На його думку, нинішня економічна система, заснована на паперових грошах, стоїть на межі колапсу через інфляцію та надмірну заборгованість урядів. Кійосакі радить людям уникати зберігання грошей у готівці чи банківських рахунках, натомість інвестувати у матеріальні або цифрові активи.
На думку Кійосакі, особливо перспективними зараз є срібло та Ethereum, оскільки вони не лише зберігають вартість, але й мають практичне застосування в промисловості та технологіях.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Роберт Кійосакі заявив про можливість знецінення долара США.
Також "Коментарі" писали, що український інвестор порадив 3 книги, які змінять уявлення про інвестиції.