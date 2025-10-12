Кійосакі прогнозує найбільшу фінансову кризу у світі цього року: дав пораду, як зберегти гроші

Американський фінансовий експерт, автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі зробив прогноз, що вже цього року може статися найбільший фінансовий крах у світовій історії. Інвестор, який ще у 2002 році передбачив кризу 2008 року, закликає людей не тримати гроші у доларах, а переходити до "реальних активів" у вигляді цінних металів та криптовалют.

Роберт Кійосакі. Фото з відкритих джерел

Роберт Кійосакі у дописі в соцмережі X заявив, що наслідки прийдешньої фінансової кризи можуть бути катастрофічними для цілого покоління.

"У своїй книзі "Пророцтво багатого тата" я передбачив найбільший крах у світовій історії. Цей крах станеться цього року. Пенсії покоління бебі-бумерів будуть знищені. Сумно. Я попереджав усіх, хто хоче мене слухати, не зберігати друковані гроші. Інвестуйте в реальні активи", — пише Кійосакі.

На його думку, нинішня економічна система, заснована на паперових грошах, стоїть на межі колапсу через інфляцію та надмірну заборгованість урядів. Кійосакі радить людям уникати зберігання грошей у готівці чи банківських рахунках, натомість інвестувати у матеріальні або цифрові активи.

"Інфляція перетворює гроші вкладників на смітник. Роками я казав, що потрібно рятуватися через золото, срібло, Butcoin, а нещодавно й Ethereum", — наголошує інвестор.

На думку Кійосакі, особливо перспективними зараз є срібло та Ethereum, оскільки вони не лише зберігають вартість, але й мають практичне застосування в промисловості та технологіях.

"Будь ласка, вивчіть плюси та мінуси срібла й Ethereum, а потім інвестуйте, використовуючи власну фінансову мудрість. Саме так ви підвищуєте свій фінансовий інтелект і стаєте багатшими", — радить Кійосакі.

