Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире Ранок.LIVE отметил, что финансовая поддержка ЕС формирует надежную "подушку безопасности" для государства и Национального банка, в том числе из-за пополнения золотовалютных резервов. Поэтому слухи, что доллар в ближайшее время будет по 50-60 гривен, это не более, чем выдумки.

Курс доллара по 50-60 гривен: что говорят экономисты

По его словам, это дает НБУ достаточные инструменты для поддержания стабильного курса гривны. Курс, заложенный в бюджете на 2026 год, традиционно имеет запас на худший сценарий, тогда как фактические показатели обычно лучше.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что некоторые финансовые аналитики говорят, что начался самый опасный для гривны месяц года. Что будет с курсом евро и доллара? Правда ли, что американская валюта будет активно дорожать, и только благодаря вмешательству Национального банка удастся сдержать ее более стремительный взлет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что ни одного стремительного взлета курса гривны ждать не приходится. У нас будет рекордное финансирование этого месяца. При этом экономист обращает внимание, что будет установлен новый рекорд по резервам в конце этого года.

"Но НБУ может провести небольшую девальвацию в конце декабря. К примеру, до 43 гривны доллар... Евро, скорее всего, останется около 49. Поскольку евро ослабело к доллару", – прогнозирует Даниил Монин.