Прогноз курсу на грудень: чи варто чекати на стрімке здорожчання долара під кінець року

Деякі фінансові аналітики кажуть, що почався найнебезпечніший для гривні місяць року. Що буде з курсом євро та долара? Чи правда, що американська валюта активно дорожчатиме, і лише завдяки втручанню Національного банку вдасться стримати її ще стрімкіший зліт? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Курс валют

Швидкого зльоту курсу гривні не буде

Економічний експерт Данило Монін вважає, що жодного стрімкого зльоту курсу гривні чекати не доводиться. У нас буде рекордне фінансування цього місяця.

При цьому економіст звертає увагу, що буде встановлено новий рекорд із резервів наприкінці цього року.

"Але НБУ може провести невелику девальвацію наприкінці грудня. Наприклад, до 43 гривні долар... Євро, швидше за все, залишиться близько 49. Оскільки євро послабшало до долара", – прогнозує Данило Монін.

Курс гривні відносно стабільний

Голова Комітету економістів України Андрій Новак відразу зауважив, що для значних коливань на валютному ринку причин немає.

"Можна сказати, що валютний ринок в Україні зараз збалансований. Немає перекосів у жодну сторону. І тому, не дивлячись на те, що, на жаль, інтенсивні бойові дії тривають, а це для фінансового світу означає форс-мажор найвищого рівня, а саме війна на території країни, але, як бачимо, курс гривні, як для умов війни, є відносно стабільним. Золотовалютні резерви НБУ наразі рекордні, становлять біля 44 млрд доларів. Таких резервів у нас не було навіть у найкращі мирні роки, найкращою мирної економічної ситуації. І це дає можливість НБУ навіть у разі серйозних валютних коливань, якогось підвищеного попиту на валюту, за рахунок цих рекордних резервів гасити ці коливання. Проте наразі надмірного попиту немає. І на валютній біржі, і на роздрібному ринку валют ажіотаж відсутній. Тому до кінця року я якихось значних коливань курсу долара та євро не очікую".

Ті ж коливання, які відбуваються в розмірі 10-15 копійок експерт називає нормальними.

"Кожного нового торгового дня певні коливання відбуваються. Не буває такого, щоб з дня на день курс був абсолютно однаковий. Амплітуда коливань на сьогодні знаходиться на помірному рівні і передумов для якихось більш значних амплітуд коливання курсу на сьогоднішній день в Україні немає", – підсумував Андрій Новак.

