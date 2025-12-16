logo

Маск установил исторический рекорд: сколько денег имеет самый богатый человек мира
Маск установил исторический рекорд: сколько денег имеет самый богатый человек мира

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 600 млрд долларов. Рост SpaceX, Tesla и xAI приблизил его к статусу первого триллионера.

16 декабря 2025, 08:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 600 миллиардов долларов. Таким образом, основатель Tesla и SpaceX установил беспрецедентный финансовый рекорд и существенно приблизился к символическому статусу первого в мире триллионера. Об этом сообщает Forbes, регулярно обновляющий рейтинг самых богатых людей планеты.

Маск установил исторический рекорд: сколько денег имеет самый богатый человек мира

Илон Маск. Фото из открытых источников

По данным Forbes главным фактором стремительного роста капитала Маска стало резкое удорожание его космической компании SpaceX. В начале месяца компания провела тендерное предложение, в рамках которого его оценили примерно в 800 миллиардов долларов. Поскольку Маску принадлежит около 42% SpaceX, это автоматически увеличило его личное состояние более чем на 160 миллиардов долларов, ориентировочно до 670–680 миллиардов долларов.

Forbes отмечает, что раньше ни один человек в мире не имел капитала, который даже приближался бы к 500 миллиардам долларов. Самым дорогим активом Маска сейчас является именно доля в SpaceX, которую оценивают более чем в 330 миллиардов долларов.

Вторым ключевым источником богатства остается Tesla. 12% акций Илона Маска в компании электромобильного гиганта сейчас стоят около 200 миллиардов долларов. Кроме того, Маск активно развивает направление искусственного интеллекта. Его компания xAI Holdings ведет переговоры о новом раунде финансирования с отметкой до 230 миллиардов долларов. По оценкам Forbes, бизнесмен владеет примерно 53% этой компании, что эквивалентно еще около 60 миллиардам долларов.

Если текущие тренды сохранятся, его путь к первому в истории триллиону долларов может оказаться вопросом не десятилетий, а ближайших лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в октябре 2025 года Илон Маск установил новый рекорд, когда его капитал превысил 500 млрд долларов.

Также "Комментарии" писали, что "сумасшедшее" предсказание Илона Маска в 1998 году стало реальностью.



Источник: https://www.forbes.com/sites/mattdurot/2025/12/15/elon-musk-just-became-the-first-person-ever-worth-600-billion
