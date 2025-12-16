Маск установил исторический рекорд: сколько денег имеет самый богатый человек мира

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 600 миллиардов долларов. Таким образом, основатель Tesla и SpaceX установил беспрецедентный финансовый рекорд и существенно приблизился к символическому статусу первого в мире триллионера. Об этом сообщает Forbes, регулярно обновляющий рейтинг самых богатых людей планеты.

Илон Маск. Фото из открытых источников

По данным Forbes главным фактором стремительного роста капитала Маска стало резкое удорожание его космической компании SpaceX. В начале месяца компания провела тендерное предложение, в рамках которого его оценили примерно в 800 миллиардов долларов. Поскольку Маску принадлежит около 42% SpaceX, это автоматически увеличило его личное состояние более чем на 160 миллиардов долларов, ориентировочно до 670–680 миллиардов долларов.

Forbes отмечает, что раньше ни один человек в мире не имел капитала, который даже приближался бы к 500 миллиардам долларов. Самым дорогим активом Маска сейчас является именно доля в SpaceX, которую оценивают более чем в 330 миллиардов долларов.

Вторым ключевым источником богатства остается Tesla. 12% акций Илона Маска в компании электромобильного гиганта сейчас стоят около 200 миллиардов долларов. Кроме того, Маск активно развивает направление искусственного интеллекта. Его компания xAI Holdings ведет переговоры о новом раунде финансирования с отметкой до 230 миллиардов долларов. По оценкам Forbes, бизнесмен владеет примерно 53% этой компании, что эквивалентно еще около 60 миллиардам долларов.

Если текущие тренды сохранятся, его путь к первому в истории триллиону долларов может оказаться вопросом не десятилетий, а ближайших лет.

