logo_ukra

BTC/USD

86041

ETH/USD

2924.48

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2025 Маск встановив історичний рекорд: скільки грошей має найбагатша людина світу
commentss НОВИНИ Всі новини

Маск встановив історичний рекорд: скільки грошей має найбагатша людина світу

Ілон Маск став першою людиною в історії зі статками понад 600 млрд доларів. Зростання SpaceX, Tesla та xAI наблизило його до статусу першого трильйонера.

16 грудня 2025, 08:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили позначку у 600 мільярдів доларів. Таким чином засновник Tesla та SpaceX встановив безпрецедентний фінансовий рекорд і суттєво наблизився до символічного статусу першого у світі трильйонера. Про це повідомляє Forbes, який регулярно оновлює рейтинг найбагатших людей планети.

Маск встановив історичний рекорд: скільки грошей має найбагатша людина світу

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

За даними Forbes головним фактором стрімкого зростання капіталу Маска стало різке подорожчання його космічної компанії SpaceX. На початку місяця компанія провела тендерну пропозицію, у межах якої її оцінили приблизно у 800 мільярдів доларів. Оскільки Маску належить близько 42% SpaceX, це автоматично збільшило його особисті статки більш ніж на 160 мільярдів доларів, орієнтовно до 670–680 мільярдів доларів.

Forbes зазначає, що раніше жодна людина у світі не мала капіталу, який би навіть наближався до 500 мільярдів доларів. Найдорожчим активом Маска нині є саме частка в SpaceX, яку оцінюють у понад 330 мільярдів доларів.

Другим ключовим джерелом багатства залишається Tesla. 12% акцій Ілона Маска у компанії електромобільного гіганта нині коштують близько 200 мільярдів доларів. Крім того, Маск активно розвиває напрям штучного інтелекту. Його компанія xAI Holdings веде переговори про новий раунд фінансування з оцінкою до 230 мільярдів доларів. За оцінками Forbes, бізнесмен володіє приблизно 53% цієї компанії, що еквівалентно ще близько 60 мільярдам доларів.

Якщо поточні тренди збережуться, його шлях до першого в історії трильйона доларів може виявитися питанням не десятиліть, а найближчих років.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у жовтні 2025 року Ілон Маск встановив новий рекорд за статками, коли його капітал перевищив 500 млрд доларів.

Також "Коментарі" писали, що "божевільне" передбачення Ілона Маска 1998 року стало реальністю.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.forbes.com/sites/mattdurot/2025/12/15/elon-musk-just-became-the-first-person-ever-worth-600-billion
Теги:

Новини

Всі новини