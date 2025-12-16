Маск встановив історичний рекорд: скільки грошей має найбагатша людина світу

Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили позначку у 600 мільярдів доларів. Таким чином засновник Tesla та SpaceX встановив безпрецедентний фінансовий рекорд і суттєво наблизився до символічного статусу першого у світі трильйонера. Про це повідомляє Forbes, який регулярно оновлює рейтинг найбагатших людей планети.

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

За даними Forbes головним фактором стрімкого зростання капіталу Маска стало різке подорожчання його космічної компанії SpaceX. На початку місяця компанія провела тендерну пропозицію, у межах якої її оцінили приблизно у 800 мільярдів доларів. Оскільки Маску належить близько 42% SpaceX, це автоматично збільшило його особисті статки більш ніж на 160 мільярдів доларів, орієнтовно до 670–680 мільярдів доларів.

Forbes зазначає, що раніше жодна людина у світі не мала капіталу, який би навіть наближався до 500 мільярдів доларів. Найдорожчим активом Маска нині є саме частка в SpaceX, яку оцінюють у понад 330 мільярдів доларів.

Другим ключовим джерелом багатства залишається Tesla. 12% акцій Ілона Маска у компанії електромобільного гіганта нині коштують близько 200 мільярдів доларів. Крім того, Маск активно розвиває напрям штучного інтелекту. Його компанія xAI Holdings веде переговори про новий раунд фінансування з оцінкою до 230 мільярдів доларів. За оцінками Forbes, бізнесмен володіє приблизно 53% цієї компанії, що еквівалентно ще близько 60 мільярдам доларів.

Якщо поточні тренди збережуться, його шлях до першого в історії трильйона доларів може виявитися питанням не десятиліть, а найближчих років.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у жовтні 2025 року Ілон Маск встановив новий рекорд за статками, коли його капітал перевищив 500 млрд доларів.

Також "Коментарі" писали, що "божевільне" передбачення Ілона Маска 1998 року стало реальністю.