Маск установил новый исторический рекорд: сколько денег имеет самый богатый человек мира

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов, закрепив за собой статус самого богатого человека мира с беспрецедентным отрывом. По данным Forbes Billionaires Index, вечером 19 декабря его чистый капитал достиг 749 миллиардов долларов, что стало новым рекордом.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Стремительный рост состояния Маска связан с решением Верховного суда штата Делавер, который восстановил компенсационный пакет бизнесмена в виде опционов на акции Tesla. Речь идет о соглашении 2018 года, которое изначально оценивалось в 56 миллиардов долларов, но с годами выросло до примерно 139 миллиардов долларов.

Ранее суд низшей инстанции признал этот пакет "непостижимым" и отменил его, однако Верховный суд пришел к выводу, что такое решение было ненадлежащим и несправедливым в отношении Маска.

Финансовые успехи предпринимателя не ограничиваются Tesla. Лишь несколько дней назад Маск уже установил другой рекорд, первым в мире превысив предел в 600 миллиардов долларов. Толчком стали сообщения о возможном выводе компании SpaceX на биржу.

В настоящее время разрыв между Маском и вторым самым богатым человеком мира соучредителем Google Ларри Пейджем составляет около 500 миллиардов долларов. Таким образом, Маск все ближе к тому, чтобы стать первым в мире триллионером.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск рассказал о своем плане контроля знаний для человечества. Самый богатый человек мира ожидает, что его онлайн энциклопедия сможет вытеснить "Википедию".

Также "Комментарии" писали, что "сумасшедшее" предсказание Илона Маска в 1998 году стало реальностью.