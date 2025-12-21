logo

BTC/USD

88433

ETH/USD

2993.3

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Маск установил новый исторический рекорд: сколько денег имеет самый богатый человек мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Маск установил новый исторический рекорд: сколько денег имеет самый богатый человек мира

Состояние Илона Маска достигло 749 млрд долларов после решения суда в Делавере. Бизнесмен стал самым богатым человеком в истории и приблизился к триллиону.

21 декабря 2025, 08:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов, закрепив за собой статус самого богатого человека мира с беспрецедентным отрывом. По данным Forbes Billionaires Index, вечером 19 декабря его чистый капитал достиг 749 миллиардов долларов, что стало новым рекордом.

Маск установил новый исторический рекорд: сколько денег имеет самый богатый человек мира

Илон Маск. Фото из открытых источников

Стремительный рост состояния Маска связан с решением Верховного суда штата Делавер, который восстановил компенсационный пакет бизнесмена в виде опционов на акции Tesla. Речь идет о соглашении 2018 года, которое изначально оценивалось в 56 миллиардов долларов, но с годами выросло до примерно 139 миллиардов долларов.

Ранее суд низшей инстанции признал этот пакет "непостижимым" и отменил его, однако Верховный суд пришел к выводу, что такое решение было ненадлежащим и несправедливым в отношении Маска.

Финансовые успехи предпринимателя не ограничиваются Tesla. Лишь несколько дней назад Маск уже установил другой рекорд, первым в мире превысив предел в 600 миллиардов долларов. Толчком стали сообщения о возможном выводе компании SpaceX на биржу.

В настоящее время разрыв между Маском и вторым самым богатым человеком мира соучредителем Google Ларри Пейджем составляет около 500 миллиардов долларов. Таким образом, Маск все ближе к тому, чтобы стать первым в мире триллионером.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск рассказал о своем плане контроля знаний для человечества. Самый богатый человек мира ожидает, что его онлайн энциклопедия сможет вытеснить "Википедию".

Также "Комментарии" писали, что "сумасшедшее" предсказание Илона Маска в 1998 году стало реальностью.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости