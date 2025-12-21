Маск встановив новий історичний рекорд: скільки грошей має найбагатша людина світу

Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив 700 мільярдів доларів, закріпивши за собою статус найбагатшої людини світу з безпрецедентним відривом. За даними Forbes Billionaires Index, увечері 19 грудня його чистий капітал сягнув 749 мільярдів доларів, що стало новим рекордом.

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

Стрімке зростання статків Маска пов’язане з рішенням Верховного суду штату Делавер, який відновив компенсаційний пакет бізнесмена у вигляді опціонів на акції Tesla. Йдеться про угоду 2018 року, що спочатку оцінювалася у 56 мільярдів доларів, але з роками зросла до приблизно 139 мільярдів доларів.

Раніше суд нижчої інстанції визнав цей пакет "незбагненним" і скасував його, однак Верховний суд дійшов висновку, що таке рішення було неналежним і несправедливим щодо Маска.

Фінансові успіхи підприємця не обмежуються Tesla. Лише кілька днів тому Маск уже встановив інший рекорд, першим у світі перевищивши межу в 600 мільярдів доларів. Поштовхом стали повідомлення про можливе виведення компанії SpaceX на біржу.

Нині розрив між Маском і другою найбагатшою людиною світу співзасновником Google Ларрі Пейджем становить майже 500 мільярдів доларів. Таким чином Маск усе ближче до того, щоб стати першим у світі трильйонером.

