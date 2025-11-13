Масштабная программа власти вызывает все больше вопросов: что не так с "Национальным кешбэком"

В Украине продолжает действовать программа "Национальный кешбэк". Выплаты задерживались, однако не только вопросы финансирования программы беспокоят народных депутатов.

Народная депутат Украины Нина Южанина сообщила, что с задержкой в два месяца (не было денег в бюджете) власти выплатят от государства участникам программы "Национальный кешбэк" 509 млн грн за август 2025 года.

Следовательно, в среднем, как пояснила нардепка, каждый участник получит по 141 грн из государственного бюджета.

"Минэкономики заявляет, что за август 3,6 млн украинцев приобрели товары отечественного производства почти на 5,1 млрд грн", — отметила Южанина.

Однако она интересуется, почему Кабинет министров Украины не сообщает:

- Какая доля на внутреннем рынке приходится на товары по программе "Национальный кэшбек"?

- На сколько сократился или увеличился импорт товаров, включенных в перечень программы?

- Какие товары украинских производителей, включенных в программу, увеличили свою долю в соответствующих отраслях?

- Сколько средств из государственного бюджета использовано для внедрения и администрирования программы?

"Вопросов этой программы много", — резюмировала Южанина, и добавила что направила соответствующее депутатское обращение к премьер-министру Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы не получали выплаты по программе "Национальный кешбэк" из-за отсутствия финансирования для программы. В правительстве объяснили, что финансирования на выплаты кэшбека в бюджете нет. Объяснили, как писали СМИ, его планировали "опрокидывать" из резервного фонда, однако средства закончились и там, из-за чего и происходят задержки платежей.



