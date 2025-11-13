Масштабная программа власти вызывает все больше вопросов: что не так с "Национальным кешбэком"

Рубрики
В Украине продолжает действовать программа "Национальный кешбэк". Выплаты задерживались, однако не только вопросы финансирования программы беспокоят народных депутатов.
Народная депутат Украины Нина Южанина сообщила, что с задержкой в два месяца (не было денег в бюджете) власти выплатят от государства участникам программы "Национальный кешбэк" 509 млн грн за август 2025 года.
Следовательно, в среднем, как пояснила нардепка, каждый участник получит по 141 грн из государственного бюджета.
Однако она интересуется, почему Кабинет министров Украины не сообщает:
- Какая доля на внутреннем рынке приходится на товары по программе "Национальный кэшбек"?
- На сколько сократился или увеличился импорт товаров, включенных в перечень программы?
- Какие товары украинских производителей, включенных в программу, увеличили свою долю в соответствующих отраслях?
- Сколько средств из государственного бюджета использовано для внедрения и администрирования программы?
Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы не получали выплаты по программе "Национальный кешбэк" из-за отсутствия финансирования для программы. В правительстве объяснили, что финансирования на выплаты кэшбека в бюджете нет. Объяснили, как писали СМИ, его планировали "опрокидывать" из резервного фонда, однако средства закончились и там, из-за чего и происходят задержки платежей.