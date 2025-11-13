Масштабна програма влади викликає все більше питань: що не так з “Національним кешбеком”

В Україні продовжує діяти програма “Національний кешбек”. Виплати затримувалися, однак не тільки питання фінансування програми турбують народних депутатів.

Народна депутатка України Ніна Южаніна повідомила, що із затримкою у два місяці (не було грошей в бюджеті) влада виплатить від держави учасникам програми “Національний кешбек” 509 млн грн за серпень 2025 року.

Отже, в середньому, як пояснила нардепка, кожен учасник отримає по 141 грн з державного бюджету

“Мінекономіки заявляє, що за серпень 3,6 млн українців придбали товари вітчизняного виробництва на майже 5,1 млрд грн”, — зазначила Южаніна.

Однак вона цікавиться, чому Кабінет міністрів України не повідомляє:

- Яка частка на внутрішньому ринку припадає на товари по програмі “Національний кешбек”?

- На скільки скоротився чи збільшився імпорт товарів, включених до переліку програми?

- Які товари українських виробників, включених у програму, збільшили свою частку у відповідних галузях?

- Скільки коштів з державного бюджету використано для впровадження та адміністрування програми?

“Питань до цієї програми багато”, — резюмувала Южаніна, та додала що направила відповідне депутатське звернення до прем'єр-міністра України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українці не отримували виплати за програмою “Національний кешбек” через брак фінансування для програми. В уряді пояснили, що фінансування на здійснення виплат кешбеку у бюджеті немає. Пояснили, як писали ЗМІ, його планували "перекидати" з резервного фонду, однак кошти закінчилися і там, через що власне й відбуваються затримки платежів.



