Масштабы контрабанды шокируют даже нардепов: в Раде рассказали о незаконных схемах в Украине

В Украине начали считать каждую копейку и разоблачать незаконные схемы, позволяющие не платить в бюджет миллионы и даже миллиарды. О теневых рынках, из-за которых Украина теряет десятки миллиардов, рассказывал нардеп Дмитрий Разумков.

О "серых" схемах с цветами рассказала народная депутат Украины Галина Янченко. По ее словам, только с каждой двадцатой импортированной розы уплачены все таможенные платежи. Другие цветы попадают в Украину "по телепорту" — без уплаты пошлины, иронизирует нардепка.

"Расскажу вам немного о кейсе над которым сейчас работаем: TradeMap (европейская база данных, где публикуют данные об объемах торговли) показывает, что мы покупаем 3 000 — 3 500 тыс. тонн (!) роз в год. Украинская же таможня декларирует, что в прошлом году приехало всего 136 тонн”, — отметила она.

По словам Янченко, ключевых схем две:

1️. Везется 10 тонн, а декларируется – 1 тонна.

2. Дорогие цветы ввозятся под видом дешевых растений, чтобы занизить уплату пошлины.

"К примеру, таможенная стоимость 1 кг роз — 5,6 долл., а 1 кг "цветущих растений" — только 1,2 долл. Поэтому на таможне документы по розам "превращаются" в дешевые растения. В результате, за прошлый год официально роз завезено 0,5% от всего цветочного импорта, " – объяснила народная депутат.

По ее словам, таким образом, 95% роз попадают в Украину контрабандой. Для Украины, как пояснила нардепка, это имеет следующие последствия:

"Во время войны кто-то яростно ворует у нас деньги, которые могли бы идти на оборону. Внутреннего производителя, который дает рабочие места украинцам, и который работает в сверхсложных условиях обстрелов и блекаутов, еще и жестко демпингуют контрабандисты. Ориентировочные потери бюджета только на розах за последние 3 года – 600 млн грн”, — резюмировала Янченко.

