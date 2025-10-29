Масштаби контрабанди шокують навіть нардепів: у Раді розповіли про незаконні схеми в Україні

В Україні почали “рахувати кожну копійку” та викривати незаконні схеми, які дозволяють не сплачувати до бюджету мільйони та навіть мільярди. Про тіньові ринки, через які Україна втрачає десятки мільярдів, розповідав нардеп Дмитро Разумков.

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Про “сірі” схеми з квітами розповіла народна депутатка Україна Галина Янченко. За її словами, що лише з кожної двадцятої імпортованої троянди сплачені всі митні платежі. Інші квіти потрапляють в Україну “по тєлєпорту” — без сплати мита, іронізує нардепка.

“Розповім вам трошки про кейс над яким зараз працюємо: TradeMap (європейська база даних, де публікують дані про обсяги торгівлі) показує, що ми купуємо 3 000 — 3 500 тис. тонн (!) троянд на рік. Українська ж митниця декларує, що минулого року заїхало лише 136 тонн”, — зазначила вона.

За словами Янченко, ключових схем дві:

1️. Везеться 10 тонн, а декларується — 1 тонна.

2. Дорогі квіти ввозяться під виглядом дешевих рослин, щоб занизити сплату мита.

“До прикладу, митна вартість 1 кг троянд — 5,6 дол., а 1 кг “квітучих рослин” — лише 1,2 дол. Тож на митниці документи по трояндах “перетворюються” на дешеві рослини. У результаті, за минулий рік офіційно троянд завезено 0,5% від всього квіткового імпорту, а от згаданих “квітучих рослин” — половина всього імпорту”, — пояснила народна депутатка.

За її словами, таким чином 95% троянд потрапляють в Україну контрабандою. Для України, як пояснила нардепка, це має наступні наслідки:

“Під час війни хтось люто краде у нас гроші, які могли б йти на оборону. Внутрішнього виробника, який дає робочі місця українцям, і який працює в надскладних умовах обстрілів і блекаутів, ще й жорстко демпінгують контрабандисти. Орієнтовні втрати бюджету тільки на трояндах за останні 3 роки - 600 млн грн”, — резюмувала Янченко.

