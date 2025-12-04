Международные резервы Украины выросли до рекордного показателя: какая причина

Международные резервы Украины достигли наивысшего уровня за период независимости – 54,7 млрд долларов по состоянию на 1 декабря 2025 года. Об этом сообщил Национальный банк Украины и указывает на причины, по которым международные резервы достигли исторического максимума.

Как указывает НБУ, причиной рекордных международных резервов Украины произошло благодаря поступлениям от международных партнеров, в частности, только за ноябрь резервы выросли на 10,6%. По данным НБУ, на валютные счета правительства в ноябре поступило 8,147 млрд долларов, что явилось самым большим показателем с начала года. Основные источники финансирования:

— 6,89 млрд долларов – от ЕС в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) и Ukraine Facility;

— 810 млн долларов – через Всемирный банк;

— 332 млн долларов – от размещения ОВГЗ;

— 115,5 млн долларов – от Банка развития Совета Европы.

Эти средства значительно превысили объем валютных выплат и помогли укрепить резервы.

В ноябре Украина направила 493 млн. долларов на обслуживание и погашение внешних долгов, а также отдельно оплатила 282,6 млн. долларов МВФ. Как отмечают в НБУ, даже с учетом этих выплат чистый баланс пополнения резервов остался положительным.

Также способствовала увеличению международных резервов ситуация на валютном рынке Украины. Национальный банк продал на межбанковском рынке 2,728 млрд долларов, выкупив при этом только 1,3 млн долларов в резервы. Чистая продажа в ноябре составила 2,727 млрд долларов, что на 3,9% меньше, чем в октябре. Такая политика помогла стабилизировать рынок на фоне сезонных колебаний спроса на валюту.

Третьим фактором в НБУ назвали переоценку финансовых инструментов, прибавившую резервам еще 581,7 млн долларов.

