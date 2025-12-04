Міжнародні резерви України зросли до рекордного показника: яка причина

Міжнародні резерви України досягли найвищого рівня за період незалежності — 54,7 млрд доларів станом на 1 грудня 2025 року. Про це повідомив Національний банк України та вказує на причини, чому міжнародні резерви досягли історичного максимуму.

Міжнародні резерви України зросли до рекордного показника. Фото з відкритих джерел

Як вказує НБУ, причиною рекордних міжнародних резервів України відбулося завдяки надходженням від міжнародних партнерів, зокрема лише за листопад резерви зросли на 10,6%. За даними НБУ, на валютні рахунки уряду у листопаді надійшло 8,147 млрд доларів, що стало найбільшим показником із початку року. Основні джерела фінансування:

- 6,89 млрд доларів — від ЄС у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) та Ukraine Facility;

- 810 млн доларів — через Світовий банк;

- 332 млн доларів — від розміщення ОВДП;

- 115,5 млн доларів — від Банку розвитку Ради Європи.

Ці кошти значно перевищили обсяг валютних виплат держави та допомогли зміцнити резерви.

У листопаді Україна спрямувала 493 млн доларів на обслуговування та погашення зовнішніх боргів, а також окремо сплатила 282,6 млн доларів МВФ. Як зазначають в НБУ, навіть з урахуванням цих виплат чистий баланс поповнення резервів залишився позитивним.

Також сприяла до збільшення міжнародних резервів ситуація на валютному ринку України. Національний банк продав на міжбанківському ринку 2,728 млрд доларів, викупивши при цьому лише 1,3 млн доларів до резервів. Чистий продаж у листопаді становив 2,727 млрд доларів, що на 3,9% менше, ніж у жовтні. Така політика допомогла стабілізувати ринок на тлі сезонного коливання попиту на валюту.

Третім фактором в НБУ назвали переоцінку фінансових інструментів, яка додала резервам ще 581,7 млн доларів.

