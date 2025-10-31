Наши дети уже не помнят, что такое 1, 2 или даже 25 копеек. Многие монеты Независимой Украины остаются в истории, но интересно, как происходило становление разменных и учетных монет в Украине.

Монеты Независимой Украины: какие интересные особенности каждой из них

По запросу журналистов портала "Комментарии" Национальный банк Украины предоставил официальный ответ с подробным описанием всех разменных и оборотных монет, которые чеканились в Украине за годы Независимости. Документ охватывает полный перечень номиналов от 1 копейки до 10 гривен с указанием металлов, веса и лет чеканки.

От копейки к гривне: история в металле

С момента введения национальной валюты в 1992 году монеты неоднократно меняли вид, металл и даже вес. Сначала чеканились из латуни и алюминиевой бронзы, позже из нержавеющей стали и низкоуглеродистой стали с никелевым или латунным покрытием.

1 копейка

Чеканились с 1992 по 2012 год из нержавеющей стали. Вес — 1,5 г. Эта монета стала символом начального периода денежной истории Независимой Украины, но изъята из обращения.

2 копейки

В 1992–1996 годах изготавливались из алюминиевого сплава, позже из нержавеющей стали. Производство приостановили в 2012 году.

5 копеек

Чеканились в течение 1992-2015 годов. Монета из стали массой 4,3 г долгое время оставалась одной из самых распространенных в кошельках украинцев.

10 копеек

Меняла металл трижды: латунь, алюминиевая бронза, а с 2013 года низкоуглеродистая сталь с латунным покрытием. Чеканились с 1992 по 2022 год.

25 копеек

Самая известная "желтая" монета. Производилась из латуни (1992-1996) и алюминиевой бронзы (2001-2015). В 2020 году была изъята из обращения, но официально осталась платежным средством до 2022 года.

50 копеек

Сначала латунная, потом из алюминиевой бронзы, а с 2013 года из стали с латунным покрытием. Чекан длился до 2025 года.

1 гривна (старого образца)

Чеканилась из латуни (1995–1996) и алюминиевой бронзы (2001–2015). Это были тяжелые монеты весом более 6 г, которые успели стать классикой первых десятилетий Независимости.

1 гривна (нового образца)

С 2018 года появилась более легкая монета из низкоуглеродистой стали с никелевым покрытием. Именно ее украинцы видят в кошельках сейчас.

2, 5 и 10 гривен (монеты нового поколения)

Введены в обращение в 2018-2020 годах как замена бумажных банкнот малых номиналов. Изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

2 грн – вес 4 г

5 грн – вес 5,2 г

10 грн — вес 6,4 г

Эти монеты остаются в обращении и сейчас — самые современные, технологичные и долговечные.

Монетное наследие Независимости

Согласно официальному ответу НБУ, монеты Украины чеканились непрерывно с 1992 по 2025 год. За это время изменилась не только технология производства, но и экономическая реальность – некоторые номиналы исчезли навсегда, другие получили новую жизнь в виде металлических купюр.

"Монеты остаются неотъемлемой частью денежной истории Украины. Они отражают эпохи, материалы и ценности, через которые проходило государство", — отметили в НБУ в ответе на запрос портала "Комментарии".

От первой копейки 1992 года до современной монеты в 10 гривен – история украинских монет – это история Независимости, отчеканенная в металле.

