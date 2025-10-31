Наші діти вже не пам’ятатимуть, що таке 1, 2 чи навіть 25 копійок. Багато монет Незалежної України лишаються в історії, але цікаво, як відбувалося становлення розмінних та облікових монет в Україні.

Монети Незалежної України: які цікаві особливості кожної з них

На запит журналістів порталу “Коментарі” Національний банк України надав офіційну відповідь із детальним описом усіх розмінних та обігових монет, які карбувалися в Україні за роки Незалежності. Документ охоплює повний перелік номіналів від 1 копійки до 10 гривень, із зазначенням металів, ваги та років карбування.

Від копійки до гривні: історія у металі

З моменту запровадження національної валюти у 1992 році монети неодноразово змінювали свій вигляд, метал і навіть вагу. Спершу карбувалися з латуні та алюмінієвої бронзи, пізніше — з нержавіючої сталі та низьковуглецевої сталі з нікелевим або латунним покриттям.

1 копійка

Карбувалася з 1992 до 2012 року з нержавіючої сталі. Вага — 1,5 г. Ця монета стала символом початкового періоду грошової історії Незалежної України, але нині вилучена з обігу.

2 копійки

У 1992–1996 роках виготовлялися з алюмінієвого сплаву, пізніше — з нержавіючої сталі. Виробництво припинили у 2012 році.

5 копійок

Карбувалися протягом 1992–2015 років. Монета зі сталі масою 4,3 г довгий час залишалася однією з найпоширеніших у гаманцях українців.

10 копійок

Змінювала метал тричі: латунь, алюмінієва бронза, а з 2013 року — низьковуглецева сталь із латунним покриттям. Карбувалися з 1992 до 2022 року.

25 копійок

Найвідоміша “жовта” монета. Вироблялася з латуні (1992–1996) та алюмінієвої бронзи (2001–2015). У 2020 році була вилучена з обігу, але офіційно залишилася платіжним засобом до 2022 року.

50 копійок

Спершу латунна, потім — з алюмінієвої бронзи, а з 2013 року — зі сталі з латунним покриттям. Карбування тривало до 2025 року.

1 гривня (старого зразка)

Карбувалася з латуні (1995–1996) та алюмінієвої бронзи (2001–2015). Це були важкі монети вагою понад 6 г, які встигли стати “класикою” перших десятиліть Незалежності.

1 гривня (нового зразка)

З 2018 року з’явилася легша монета з низьковуглецевої сталі з нікелевим покриттям. Саме її українці бачать у гаманцях зараз.

2, 5 і 10 гривень (монети нового покоління)

Введені в обіг у 2018–2020 роках як заміна паперових банкнот малих номіналів. Виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям.

2 грн — вага 4 г

5 грн — вага 5,2 г

10 грн — вага 6,4 г

Ці монети залишаються в обігу й нині — вони найсучасніші, технологічніші та довговічніші.

Монетна спадщина Незалежності

Згідно з офіційною відповіддю НБУ, монети України карбувалися безперервно з 1992 по 2025 рік. За цей час змінилася не лише технологія виробництва, а й економічна реальність — деякі номінали зникли назавжди, інші отримали нове життя у вигляді металевих “купюр”.

“Монети залишаються невід’ємною частиною грошової історії України. Вони відображають епохи, матеріали та цінності, через які проходила держава”, — зазначили в НБУ у відповіді на запит порталу “Коментарі”.

Від першої копійки 1992 року до сучасної монети у 10 гривень — історія українських монет — це історія Незалежності, викарбувана у металі.

