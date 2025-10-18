logo

МВФ ставит Украине жесткое условие: почему стоит ждать обесценивания гривны
МВФ ставит Украине жесткое условие: почему стоит ждать обесценивания гривны

Bloomberg узнал, почему МВФ хочет девальвации гривны

18 октября 2025, 18:14
Автор:
Кравцев Сергей

Последние недели Украина находится под серьезным давлением МВФ. Ведь приближаются переговоры о новом кредитном пакете. Фонд настаивает на контролируемой девальвации гривны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Курс валют

МВФ отмечает преимущества контролируемой девальвации гривны как шага, который может помочь укрепить напряженные финансы Украины путем увеличения доходов бюджета, деноминированных в местной валюте.

Однако чиновники Нацбанка Украины пока что отказываются идти на такой шаг, ссылаясь на риски для инфляции и негативные оценки среди украинцев.

Разногласия в экономической политике представляют потенциальную угрозу, поскольку Украина нуждается в получении нового пакета займов от вашингтонского кредитора, учитывая, что война с Россией продолжается уже четвертый год.

Журналисты обращают внимание, что Украина получила большую часть из 15,6 миллиарда долларов по программе МВФ, согласованной в 2023 году, и сейчас обе стороны ведут переговоры по новому пакету, который может составить 8 миллиардов долларов.

Переговоры продолжились во время ежегодных встреч кредитора в Вашингтоне на этой неделе, закладывая основу для переговоров на уровне персонала в следующем месяце. Директор Кристалина Георгиева планирует посетить Киев, чтобы выразить поддержку и укрепить амбиции Украины по получению дополнительного финансирования.

Отмечается, что в переговорах с МВФ валютный вопрос добавляет напряжения. Девальвация может привести к росту номинальных бюджетных поступлений, поскольку экспортные контракты деноминированы в иностранной валюте.

По словам источников, представители НБУ неохотно поддаются давлению МВФ, ссылаясь на потенциальный вред для экономики. Прогнозируемые выгоды ограничены, поскольку бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи, по их словам, тогда как девальвация также может спровоцировать инфляцию, которая может уничтожить фискальную подушку.

Читайте также на портале "Комментарии" — каким будет курс доллара в октябре: ждать ли "сюрпризов".




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-17/ukraine-faces-imf-pressure-to-devalue-ahead-of-new-loan-talks
