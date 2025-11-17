Нацбанк готов к подробным дискуссиям: Пышный рассказал детали переговоров с МВФ

Состоялась учредительная встреча миссии Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем с командами Минфина и Национального банка Украины. Речь шла о планах работы на ближайшие дни.

Глава НБУ Андрей Пышный встретился с представителями МВФ. Фото: из открытых источников

В дальнейшем с представителями МВФ будут обсуждаться потенциальная новая программа расширенного финансирования. Об этом глава НБУ Андрей Пышный сообщил в Facebook.

"В этом контексте уделим внимание вопросу дальнейшего обеспечения макроэкономической стабильности и задач по осуществлению структурных реформ в условиях чрезвычайно высокой неопределенности", — отметил Пышный.

По его словам, важным блоком обсуждения является достижение ритмического и достаточного финансирования на 2026-2027 годы за счет внутренних ресурсов и поддержки международных партнеров. Для этого планируется активизировать детенизацию экономики.

Пышный заверил, что команда НБУ готова к детальным дискуссиям по макроэкономическим показателям, мерам процентной и валютно-курсовой политики и продолжению реформ в финансовом секторе.

"Мы выступаем за то, чтобы в новой программе были отражены задачи, позволяющие реализовать реформы в рамках европейской интеграции. Для нас это важный приоритет. Также рассчитываем на детальное обсуждение вопросов развития инфраструктуры финансовых рынков, валютной либерализации, страхования военных рисков, других вопросов", — добавил Пышный.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что МВФ настаивает на контролируемой девальвации гривны. В Фонде считают, что это поможет укрепить напряженные финансы Украины путем увеличения доходов бюджета.

Но чиновники Нацбанка Украины до сих пор отказывались идти на такой шаг, ссылаясь на риски инфляции и негативные оценки среди украинцев.