Нацбанк готовий до детальних дискусій: Пишний розповів подробиці переговорів з МВФ

Відбулась установча зустріч місії Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм із командами Мінфіну та Національного банку України. Йшлося про плани роботи на найближчі дні.

Голова НБУ Андрій Пишний зустрівся з представниками МВФ. Фото: з відкритих джерел

Надалі із представниками МВФ обговорюватимуть потенційну нову програму розширеного фінансування. Про це голова НБУ Андрій Пишний повідомив у Facebook.

"У цьому контексті приділимо увагу питанню подальшого забезпечення макроекономічної стабільності та завдань із втілення структурних реформ в умовах надзвичайно високої невизначеності", — зазначив Пишний.

За його словами, важливим блоком обговорення є досягнення ритмічного та достатнього фінансування на 2026–2027 роки за рахунок внутрішніх ресурсів та підтримки міжнародних партнерів. Для цього планується активізувати детінізацію економіки.

Пишний запевнив, що команда НБУ готова до детальних дискусій щодо макроекономічних показників, заходів процентної та валютно-курсової політики та продовження реформ у фінансовому секторі.

"Ми виступаємо за те, щоб у новій програмі були відображені завдання, які дадуть змогу реалізувати реформи в межах європейської інтеграції. Для нас це важливий пріоритет. Також розраховуємо на детальне обговорення питань щодо розбудови інфраструктури фінансових ринків, валютної лібералізації, страхування воєнних ризиків, інших питань", — додав Пишний.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що МВФ наполягає на контрольованій девальвації гривні. У Фонді вважають, що це може допомогти зміцнити напружені фінанси України шляхом збільшення доходів бюджету.

Але чиновники Нацбанку України досі відмовлялися йти на такий крок, посилаючись на ризики для інфляції та негативні оцінки серед українців.