logo_ukra

BTC/USD

94571

ETH/USD

3146.71

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2025 Нацбанк готовий до детальних дискусій: Пишний розповів подробиці переговорів з МВФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Нацбанк готовий до детальних дискусій: Пишний розповів подробиці переговорів з МВФ

Голова Національного банку України Андрій Пишний розповів деталі переговорів із місією Міжнародного валютного фонду, що працює у Києві

17 листопада 2025, 16:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Відбулась установча зустріч місії Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм із командами Мінфіну та Національного банку України. Йшлося про плани роботи на найближчі дні. 

Нацбанк готовий до детальних дискусій: Пишний розповів подробиці переговорів з МВФ

Голова НБУ Андрій Пишний зустрівся з представниками МВФ. Фото: з відкритих джерел

Надалі із представниками МВФ обговорюватимуть потенційну нову програму розширеного фінансування. Про це голова НБУ Андрій Пишний повідомив у Facebook. 

"У цьому контексті приділимо увагу питанню подальшого забезпечення макроекономічної стабільності та завдань із втілення структурних реформ в умовах надзвичайно високої невизначеності", — зазначив Пишний.

За його словами, важливим блоком обговорення є досягнення ритмічного та достатнього фінансування на 2026–2027 роки за рахунок внутрішніх ресурсів та підтримки міжнародних партнерів. Для цього планується активізувати детінізацію економіки. 

Пишний запевнив, що команда НБУ готова до детальних дискусій щодо макроекономічних показників, заходів процентної та валютно-курсової політики та продовження реформ у фінансовому секторі.

"Ми виступаємо за те, щоб у новій програмі були відображені завдання, які дадуть змогу реалізувати реформи в межах європейської інтеграції. Для нас це важливий пріоритет. Також розраховуємо на детальне обговорення питань щодо розбудови інфраструктури фінансових ринків, валютної лібералізації, страхування воєнних ризиків, інших питань", — додав Пишний.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що МВФ наполягає на контрольованій девальвації гривні. У Фонді вважають, що це може допомогти зміцнити напружені фінанси України шляхом збільшення доходів бюджету.

Але чиновники Нацбанку України досі відмовлялися йти на такий крок, посилаючись на ризики для інфляції та негативні оцінки серед українців.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/pyshnyy?locale=uk_UA
Теги:

Новини

Всі новини