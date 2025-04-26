Налоги во время войны: кто в 2025 году заплатит больше всего за "лишние" квадратные метры

В 2025 году украинцы должны уплатить налог на недвижимость – облагаются налогом "лишними" квадратными метрами. Налог будет начислен за 2024 год с учетом площади, превышающей определенные законом нормы, и налоговой ставки, которая отличается в зависимости от города.

Что касается определенных норм, то налог нужно уплатить за площадь более 60 кв. м для квартир, 120 кв. м для домов и 180 кв. м — в случае, когда у одного человека есть несколько объектов жилья, суммарно превышающих этот метраж.

Если лимиты площади едины для всей Украины, то налоговые ставки разнятся.

Так, самые высокие ставки в Киеве — 1,5%, что составляет 106,5 грн за кв. м в 2025 году.

В таких городах как Чернигов, Черкассы и Кременчуг – общинах со сбалансированным подходом к налогообложению ставки колеблются от 1,2 до 1,3% (85-92 грн/кв.м в 2025 году).

Во Львове ставка налога за 2024 год составляет 1% или 71 грн/кв.

Сумы, Черновцы, Полтава, Николаев, Херсон, Винница, Житомир, Хмельницкий демонстрируют умеренные ставки на уровне 0,7–0,8% (50–57 грн/кв.м в 2025 году).

Самые низкие ставки налогообложения недвижимости в таких городах западной Украины как Ровно, Тернополь, Ивано-Франковск и Каменец-Подольский — 0,5%, что составляет всего 35 грн за кв. м.

Следует помнить также о наказании за неуплату налога на недвижимость. За 2024 год налог нужно уплатить до 1 июля 2025 года. Если же платеж не будет произведен вовремя, начисляется штраф:

10% при просрочке до 30 дней,

20% — при более длительном нарушении.

После 60 дней просрочки начинает начисляться пеня – 0,05% за каждый день.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие категории граждан освобождены от уплаты налога на недвижимость.



