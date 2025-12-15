Налоговый комитет советует Верховной Раде переименовать украинские деньги: детали

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал парламенту принять законопроект о переименовании разменной монеты "копейка" в "шаг". Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

В Украине могут переименовать "копейку" в "шаг". Фото из открытых источников

Даниил Гетманцев рассказал, что налоговый комитет рекомендовал переименовать украинские деньги.

"Рекомендовали ВР для принятия за основу и в целом фундаментальную и головокружительную реформу о переименовании копейки в шаг! Убежден, что шаг станет мощным победоносным шагом к макрофинансовой стабильности государства", — пишет Гетманцев в Telegram.

Народный депутат Ярослав Железняк уточнил, что, по данным НБУ, в настоящее время в обращении находится около 14 миллиардов монет номиналом 50 копеек. Именно они в будущем станут шагами. В ближайшие три-четыре года планируется дополнительно выпустить еще несколько десятков миллионов монет.

Инициатива переименования принадлежит Национальному банку Украины, который инициировал реформу еще в 2024 году, а соответствующие законопроекты были зарегистрированы осенью 2025 года. В учреждении заявляют, что главная цель состоит в попытке отказа от русскоязычного названия денежной единицы и возвращении к исторически украинскому термину. Шаг использовался на украинских землях в прошлом и рассматривается как элемент восстановления национальной финансовой традиции.

Глава НБУ Андрей Пышный неоднократно отмечал, что речь идет не просто об изменении названия. По его словам, это часть более широкой политики декоммунизации и деколонизации, чтобы "окончательно убрать этот московский след". В НБУ надеются, что символической датой для завершения перехода на шаг может стать 2 сентября 2026 — к 30-летию украинской гривны.

