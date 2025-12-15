Податковий комітет радить Верховній Раді перейменувати українські гроші: деталі

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав і рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт про перейменування розмінної монети "копійка" на "шаг". Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

В Україні можуть перейменувати "копійку" на "шаг". Фото з відкритих джерел

Данило Гетманцев розповів, що податковий комітет рекомендував перейменувати українські гроші.

"Рекомендували ВР для прийняття за основу і в цілому фундаментальну та карколомну реформу про перейменування копійки в шаг! Переконаний, шаг стане потужним звитяжним кроком до макрофінансової стабільності держави", — пише Гетманцев в Telegram.

Народний депутат Ярослав Железняк уточнив, що, за даними НБУ, нині в обігу перебуває близько 14 мільярдів монет номіналом 50 копійок. Саме вони в майбутньому стануть шагами. У найближчі три-чотири роки планується додатково випустити ще кілька десятків мільйонів таких монет.

Ініціатива перейменування належить Національному банку України, який ініціював реформу ще у 2024 році, а відповідні законопроєкти були зареєстровані восени 2025-го. В установі заявляють, що головна мета полягає у спробі відмови від російськомовної назви грошової одиниці та повернення до історично українського терміну. Шаг використовувався на українських землях у минулому і розглядається як елемент відновлення національної фінансової традиції.

Голова НБУ Андрій Пишний неодноразово наголошував, що йдеться не просто про зміну назви. За його словами, це частина ширшої політики декомунізації та деколонізації, щоб "остаточно прибрати цей московський слід". У НБУ сподіваються, що символічною датою для завершення переходу на шаги може стати 2 вересня 2026 року — до 30-річчя української гривні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що більшість українців виступили проти перейменування "копійки" на "шаг".