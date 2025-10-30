Нардепы разводят руками: в бюджете дыра на 18 млрд долл., а Кабмин раздает сотни тысяч

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Украине в 2026 году планируют расширить грантовую программу "Собственное дело". Изменения анонсировали в Кабмине, однако народные депутаты напомнили о дыре в бюджете.
Так, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в 2026 году будут повышены размеры грантов:
до 100 тыс. грн – без создания рабочих мест;
до 200 тыс. грн – за одно место;
до 350 тыс. грн – за два.
Премьер напомнила, что подать заявку и узнать детали можно через "Дию" или в центрах занятости.
Народный депутат Украины Ярослав Железняк прокомментировал амбициозные планы правительства.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украине не хватает средств — проблема возникла, в том числе с финансированием выплат военнослужащим. А между тем, как отметили в Раде, госбюджет недополучает десятки миллиардов.
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что деньги, которые должны были работать на государство, работают на кого-то другого.