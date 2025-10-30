Нардепы разводят руками: в бюджете дыра на 18 млрд долл., а Кабмин раздает сотни тысяч

В Украине в 2026 году планируют расширить грантовую программу "Собственное дело". Изменения анонсировали в Кабмине, однако народные депутаты напомнили о дыре в бюджете.

Деньги. Иллюстративное фото

Так, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в 2026 году будут повышены размеры грантов:

до 100 тыс. грн – без создания рабочих мест;

до 200 тыс. грн – за одно место;

до 350 тыс. грн – за два.

"Молодежь в возрасте 18-25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса. Предприниматели, успешно реализовавшие предыдущий грант, смогут получить дополнительный микрогрант. Расширена поддержка для ветеранов и их семей: теперь гранты могут получать также родители, взрослые дети. А семьи погибших защитников — до 1 млн грн при создании новых рабочих мест”, — пояснила Свириденко.

Премьер напомнила, что подать заявку и узнать детали можно через "Дию" или в центрах занятости.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк прокомментировал амбициозные планы правительства.

"Я уже немного начал беспокоиться, что на этой неделе Правительство мало денег раздавало… Но нет. Все стабильно. Только непонятно, почему мы еще креативным ФЛП ничего не повышали в этом месяце. PS: А дыра в бюджете на 18 млрд долл. сама себя закроет”, — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украине не хватает средств — проблема возникла, в том числе с финансированием выплат военнослужащим. А между тем, как отметили в Раде, госбюджет недополучает десятки миллиардов.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что деньги, которые должны были работать на государство, работают на кого-то другого.



