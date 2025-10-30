Нардепи розводять руками: у бюджеті дірка на 18 млрд дол., а Кабмін роздає сотні тисяч

Рубрики
В Україні у 2026 році планують розширити грантову програму “Власна справа”. Зміни анонсували в Кабміні, однак народні депутати нагадали про дірку в бюджеті.
Так, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що у 2026 році буде підвищено розміри грантів:
до 100 тис. грн — без створення робочих місць;
до 200 тис. грн — за одне місце;
до 350 тис. грн — за два.
Прем'єрка нагадала, що подати заявку та дізнатись деталі можна через “Дію” або в центрах зайнятості.
Народний депутат України Ярослав Железняк прокоментував амбітні плани уряду.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Україні не вистачає коштів — проблема виникла, у тому числі із фінансуванням виплат військовослужбовцям. А тим часом як зазначили в Раді, держбюджет недоотримує десятки мільярдів.
Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що гроші, які б мали працювати на державу, працюють на когось іншого.