Нардепи розводять руками: у бюджеті дірка на 18 млрд дол., а Кабмін роздає сотні тисяч

В Україні у 2026 році планують розширити грантову програму “Власна справа”. Зміни анонсували в Кабміні, однак народні депутати нагадали про дірку в бюджеті.

Гроші. Ілюстративне фото

Так, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що у 2026 році буде підвищено розміри грантів:

до 100 тис. грн — без створення робочих місць;

до 200 тис. грн — за одне місце;

до 350 тис. грн — за два.

“Молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу. Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант. Розширено підтримку для ветеранів і їхніх родин: тепер гранти можуть отримувати також батьки, дорослі діти. А сім’ї загиблих захисників — до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць”, — пояснила Свириденко.

Прем'єрка нагадала, що подати заявку та дізнатись деталі можна через “Дію” або в центрах зайнятості.

Народний депутат України Ярослав Железняк прокоментував амбітні плани уряду.

"Я вже трохи почав турбуватися, що на цьому тижні якось Уряд мало грошей роздавав… Але ні. Все стабільно. Тільки незрозуміло, чому ми ще креативним ФОП нічого не підвищували в цьому місяці. P.S. А дірка в бюджеті на 18 млрд дол. сама себе закриє”, — зазначив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Україні не вистачає коштів — проблема виникла, у тому числі із фінансуванням виплат військовослужбовцям. А тим часом як зазначили в Раді, держбюджет недоотримує десятки мільярдів.

Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що гроші, які б мали працювати на державу, працюють на когось іншого.



