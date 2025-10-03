Нардепы уже не подбирают слова: рассказали об “очередном позорном пире во время войны”

Средняя зарплата в Украине не успевает догонять рост цен. По данным Госстата, средняя заработная плата штатных работников в Украине в августе составляет 25 911 грн, что на 588 грн меньше, чем в июле. В августе 2025 средняя зарплата государственных служащих составила 61,6 тыс. грн. Это более чем в три раза больше средней по стране, которая, по данным Пенсионного фонда, составляла 19,8 тыс. грн.

Зарплата. Фото портал "Комментарии"

Такие данные обнародовала народная депутат Украины Нина Южанина. По ее словам, каста высокооплачиваемых во время войны значительно расширится.

"Их количество увеличится еще на 225 человек – по 15 человек в каждом министерстве. За их "работу" будет выплачиваться вознаграждение из государственного бюджета по триста тысяч гривен в месяц", — пояснила она.

По словам нардепки, это предусмотрено правительственным проектом Госбюджета на 2026 год, согласно статье 46 которого предлагается создать в каждом министерстве временные проектные группы (из числа сотрудников) для:

"оперативного выявления проблемных вопросов в соответствующих сферах деятельности, разработки предложений по принятию управленческих решений, нуждающихся в применении инновационных подходов, направленных на устранение системных проблем".

Общий размер расходов на это составит 1 миллиард гривен (из которых 0,82 млрд на выплату вознаграждений).

"И назвали это "частью государственных гарантий, направленных на компенсацию расходов, возникающих в связи с исполнением служебных обязанностей". Очередной позорный пир во время войны. П.С. Конечно, подала поправку, чтобы направить эти средства для военных", — резюмировала Южанина.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие радикальные решения предлагают народные депутаты.







