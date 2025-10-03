logo_ukra

BTC/USD

122618

ETH/USD

4536.64

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2025 Нардепи вже не добирають слів: розповіли про “черговий ганебний бенкет під час війни”
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи вже не добирають слів: розповіли про “черговий ганебний бенкет під час війни”

Народна депутатка України Ніна Южаніна розповіла, що “каста високооплачуваних” посадовців у 2026 році збільшиться

3 жовтня 2025, 23:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Середня зарплата в Україні не встигає наздоганяти зростання цін. За даними Держстату, середня заробітна плата штатних працівників в Україні у серпні становить 25911 грн, що на 588 грн менше ніж у липні. У серпні 2025 року середня зарплата державних службовців склала 61,6 тис. грн. Це більш ніж втричі більше, ніж середня по країні, яка, за даними Пенсійного фонду, становила 19,8 тис. грн. 

Нардепи вже не добирають слів: розповіли про “черговий ганебний бенкет під час війни”

Зарплата. Фото портал "Коментарі"

Такі дані оприлюднила народна депутатка України Ніна Южаніна. За її словами, каста високооплачуваних під час війни значно розшириться.

“Їх кількість збільшиться ще на 225 осіб — по 15 осіб у кожному міністерстві. За їх "роботу" виплачуватиметься винагорода з державного бюджету по триста тисяч гривень в місяць”, — пояснила вона. 

За словами нардепки, це передбачено урядовим проєктом Держбюджету на 2026 рік, згідно статті 46 якого пропонується створити у кожному міністерстві тимчасові проєктні групи (з числа співробітників) для:

"оперативного виявлення проблемних питань у відповідних сферах діяльності, розроблення  пропозицій щодо прийняття управлінських рішень, які потребують застосування інноваційних підходів, спрямованих на усунення системних проблем".

Загальний розмір видатків на це складе 1 мільярд гривень (з яких 0,82 млрд на виплату винагород).

“І назвали це "частиною державних гарантій, спрямованих на компенсацію витрат, що виникають у зв’язку з виконанням службових обов’язків". Черговий ганебний бенкет під час війни. П.С. Звісно, подала поправку, щоб спрямувати ці кошти для військових”, — резюмувала Южаніна. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які радикальні рішення пропонують народні депутати.





Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ninayuzhanina/3841
Теги:

Новини

Всі новини