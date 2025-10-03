Нардепи вже не добирають слів: розповіли про “черговий ганебний бенкет під час війни”

Середня зарплата в Україні не встигає наздоганяти зростання цін. За даними Держстату, середня заробітна плата штатних працівників в Україні у серпні становить 25911 грн, що на 588 грн менше ніж у липні. У серпні 2025 року середня зарплата державних службовців склала 61,6 тис. грн. Це більш ніж втричі більше, ніж середня по країні, яка, за даними Пенсійного фонду, становила 19,8 тис. грн.

Зарплата. Фото портал "Коментарі"

Такі дані оприлюднила народна депутатка України Ніна Южаніна. За її словами, каста високооплачуваних під час війни значно розшириться.

“Їх кількість збільшиться ще на 225 осіб — по 15 осіб у кожному міністерстві. За їх "роботу" виплачуватиметься винагорода з державного бюджету по триста тисяч гривень в місяць”, — пояснила вона.

За словами нардепки, це передбачено урядовим проєктом Держбюджету на 2026 рік, згідно статті 46 якого пропонується створити у кожному міністерстві тимчасові проєктні групи (з числа співробітників) для:

"оперативного виявлення проблемних питань у відповідних сферах діяльності, розроблення пропозицій щодо прийняття управлінських рішень, які потребують застосування інноваційних підходів, спрямованих на усунення системних проблем".

Загальний розмір видатків на це складе 1 мільярд гривень (з яких 0,82 млрд на виплату винагород).

“І назвали це "частиною державних гарантій, спрямованих на компенсацію витрат, що виникають у зв’язку з виконанням службових обов’язків". Черговий ганебний бенкет під час війни. П.С. Звісно, подала поправку, щоб спрямувати ці кошти для військових”, — резюмувала Южаніна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які радикальні рішення пропонують народні депутати.







