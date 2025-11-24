Нардепы в отчаянии: "Продолжаем есть кактус"

В Украине действует программа "Национальный кешбэк", однако народные депутаты критикуют эту программу, называют ее пиарной.

После информации, что программу "Национальный кешбэк" закрыли, народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что наконец-то приняли это решение.

"Более года и более 4 млрд грн понадобилось Кабмину, чтобы установить неэффективность пиар-программы кеэшбэка. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. И важно, чтобы такая же работа была проведена и в отношении других подобных программ Правительства, а деньги перераспределены на действенные правительственные программы типа "5-7-9", — отметил он".

Однако, как оказалось, программу не будут отменять – в 2026 году продолжит работать.

"Программа продолжит работать, а Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины не готовило никаких документов по ее прекращению или сокращению финансирования. Упомянутые в медиа "изменения" касаются только технического перераспределения средств и не имеют никакого отношения к прекращению программы", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Нардеп Гетманцев отметил:

"Отбой. Рано обрадовались. Продолжаем есть кактус".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на громкую правительственную программу уже не хватает денег — в течение двух месяцев платежи по программе "Национальный кешбэк" не приходят на счета украинцев.

В правительстве, как сообщали СМИ, объяснили, что финансирования на выплаты кешбэка в бюджете нет. Его планировали "перебросить" из резервного фонда, однако средства закончились и там, из-за чего, собственно, и происходят задержки платежей.



