Нардепы в отчаянии: "Продолжаем есть кактус"

Кречмаровская Наталия
В Украине действует программа "Национальный кешбэк", однако народные депутаты критикуют эту программу, называют ее пиарной.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
После информации, что программу "Национальный кешбэк" закрыли, народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что наконец-то приняли это решение.
Однако, как оказалось, программу не будут отменять – в 2026 году продолжит работать.
Нардеп Гетманцев отметил:
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на громкую правительственную программу уже не хватает денег — в течение двух месяцев платежи по программе "Национальный кешбэк" не приходят на счета украинцев.
В правительстве, как сообщали СМИ, объяснили, что финансирования на выплаты кешбэка в бюджете нет. Его планировали "перебросить" из резервного фонда, однако средства закончились и там, из-за чего, собственно, и происходят задержки платежей.