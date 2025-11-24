Нардепи у відчаї: “Продовжуємо їсти кактус”

В Україні діє програма “Національний кешбек”, однак народні депутати критикують цю програму, називають її піарною.

Після інформації, що програму “Національний кешбек” закрили, народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що нарешті ухвалили це рішення.

“Більше року і понад 4 млрд грн знадобилося Кабміну, аби встановити неефективність піар-програми кешбеку. Втім, краще пізно, ніж ніколи. І важливо, щоб така ж робота була проведена і щодо інших подібних програм Уряду, а гроші перерозподілені на дієві урядові програми на кшталт "5-7-9", — зазначив народний депутат.

Однак, як виявилося, програму не будуть скасовувати — у 2026 році продовжить працювати.

“Програма продовжить працювати, а Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України не готувало жодних документів щодо її припинення чи скорочення фінансування. Згадані в медіа "зміни" стосуються лише технічного перерозподілу коштів і не мають жодного відношення до припинення програми”, — йдеться і повідомленні Центру протидії дезінформації.

Нардеп Гетманцев зазначив:

“Відбій. Рано зраділи. Продовжуємо їсти кактус”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на гучну урядову програму уже не вистачає грошей — протягом двох місяців платежі за програмою "Національний кешбек" не приходять на рахунки українців.

В уряді, як повідомляли ЗМІ, пояснили, що фінансування на здійснення виплат кешбеку у бюджеті немає. Його планували "перекидати" з резервного фонду, однак кошти закінчилися і там, через що власне й відбуваються затримки платежів.



