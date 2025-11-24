logo_ukra

BTC/USD

88103

ETH/USD

2942.82

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2025 Нардепи у відчаї: “Продовжуємо їсти кактус”
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи у відчаї: “Продовжуємо їсти кактус”

Народний депутат Гетманцев розкритикував програму “Національний кешбек”

24 листопада 2025, 19:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні діє програма “Національний кешбек”, однак народні депутати критикують цю програму, називають її піарною. 

Нардепи у відчаї: “Продовжуємо їсти кактус”

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Після інформації, що програму “Національний кешбек” закрили, народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що нарешті ухвалили це рішення. 

“Більше року і понад 4 млрд грн знадобилося Кабміну, аби встановити неефективність піар-програми кешбеку. Втім, краще пізно, ніж ніколи. І важливо, щоб така ж робота була проведена і щодо інших подібних програм Уряду, а гроші перерозподілені на дієві урядові програми на кшталт "5-7-9", — зазначив народний депутат. 

Однак, як виявилося, програму не будуть скасовувати — у 2026 році продовжить працювати. 

“Програма продовжить працювати, а Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України не готувало жодних документів щодо її припинення чи скорочення фінансування. Згадані в медіа "зміни" стосуються лише технічного перерозподілу коштів і не мають жодного відношення до припинення програми”, — йдеться і повідомленні Центру протидії дезінформації. 

Нардеп Гетманцев зазначив: 

“Відбій. Рано зраділи. Продовжуємо їсти кактус”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на гучну урядову програму уже не вистачає грошей — протягом двох місяців платежі за програмою "Національний кешбек" не приходять на рахунки українців. 

В уряді, як повідомляли ЗМІ, пояснили, що фінансування на здійснення виплат кешбеку у бюджеті немає. Його планували "перекидати" з резервного фонду, однак кошти закінчилися і там, через що власне й відбуваються затримки платежів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/10605
Теги:

Новини

Всі новини