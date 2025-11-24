Нардепи у відчаї: “Продовжуємо їсти кактус”

Рубрики
В Україні діє програма “Національний кешбек”, однак народні депутати критикують цю програму, називають її піарною.
Після інформації, що програму “Національний кешбек” закрили, народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що нарешті ухвалили це рішення.
Однак, як виявилося, програму не будуть скасовувати — у 2026 році продовжить працювати.
Нардеп Гетманцев зазначив:
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на гучну урядову програму уже не вистачає грошей — протягом двох місяців платежі за програмою "Національний кешбек" не приходять на рахунки українців.
В уряді, як повідомляли ЗМІ, пояснили, що фінансування на здійснення виплат кешбеку у бюджеті немає. Його планували "перекидати" з резервного фонду, однак кошти закінчилися і там, через що власне й відбуваються затримки платежів.