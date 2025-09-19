Народные депутаты не сдерживают гнева: в чем увидели грустную и позорную реальность

В Верховной Раде в пятницу, 19 сентября, начали рассмотрение проекта бюджета на 2026 год. Нардепы неоднократно выступали с критикой расчетов, а непосредственно в сессионном зале имели возможность задать вопросы министрам.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал, что прямо спросил у министра финансов, какой будет дыра в бюджете в 2026 году.

"Сегодня в Верховной Раде чиновники представили проект бюджета на 2026 год. На слайдах — хорошая картинка: увеличение расходов и на оборону, и на образование, и на медицину, и на социальную защиту. Если слушать министров — у нас все сферы приоритетны", — поделился своим впечатлением народный депутат.

Однако, по его словам, если вникнуть в суть, то можно увидеть грустную и позорную реальность: например, пенсии планируют повысить "аж" на 234 гривны. Зато, как подчеркнул Разумков, миллиарды на телемарафон, офис президента и зарплаты министров всегда находятся.

"Каждый год я задаю один и тот же вопрос: все ли правильно посчитано? Каждый раз меня уверяют, что да, а потом имеем бюджетную дыру в сотни миллиардов гривен: в 2024-м — 600 млрд, в этом году — 712 млрд, и это только на военные нужды. Исходя из тенденции, в следующем году бюджетная дыра будет минимум 800 млрд грн”, — отметил народный депутат.

По его словам, ответ министра неизменен: у Правительства опять "все просчитано". Причем министр финансов еще раз подтвердил, что "все просчитано" у них было и в 2024-м, и в 2025-м годах.

