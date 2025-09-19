Народные депутаты не сдерживают гнева: в чем увидели грустную и позорную реальность

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде в пятницу, 19 сентября, начали рассмотрение проекта бюджета на 2026 год. Нардепы неоднократно выступали с критикой расчетов, а непосредственно в сессионном зале имели возможность задать вопросы министрам.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал, что прямо спросил у министра финансов, какой будет дыра в бюджете в 2026 году.
Однако, по его словам, если вникнуть в суть, то можно увидеть грустную и позорную реальность: например, пенсии планируют повысить "аж" на 234 гривны. Зато, как подчеркнул Разумков, миллиарды на телемарафон, офис президента и зарплаты министров всегда находятся.
По его словам, ответ министра неизменен: у Правительства опять "все просчитано". Причем министр финансов еще раз подтвердил, что "все просчитано" у них было и в 2024-м, и в 2025-м годах.
