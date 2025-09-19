Народні депутати не стримують гніву: у чому побачили сумну та ганебну реальність

У Верховній Раді у п'ятницю, 19 вересня почали розгляд проєкту бюджету на 2026 рік. Нардепи неодноразово виступали з критикою розрахунків, а безпосередньо у сесійній залі мали можливість поставити запитання міністрам.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Дмитро Разумков розповів, що прямо запитав у міністра фінансів, якою буде дірка в бюджеті у 2026 році.

“Сьогодні у Верховній Раді урядовці представили проєкт бюджету на 2026 рік. На слайдах — гарна картинка: збільшення видатків і на оборону, і на освіту, і на медицину, і на соціальний захист. Якщо слухати міністрів — у нас усі сфери пріоритетні”, — поділився своїм враженням народний депутат.

Однак, за його словами, якщо вникнути в суть, то можна побачити сумну та ганебну реальність: наприклад, пенсії планують підвищити “аж” на 234 гривні. Зате, як підкреслив Разумков, мільярди на телемарафон, Офіс президента і зарплати міністрів завжди знаходяться.

“Щороку я ставлю одне й те саме запитання: чи все правильно пораховано? Щоразу мене запевняють, що так, а потім маємо бюджетну діру в сотні мільярдів гривень: у 2024-му — 600 млрд, цьогоріч — 712 млрд, і це лише на військові потреби. Виходячи з тенденції, у наступному році бюджетна діра буде мінімум 800 млрд грн”, — зауважив народний депутат.

За його словами, відповідь міністра незмінна: в Уряду знову “все прораховано”. При чому міністр фінансів ще раз підтвердив, що “все прораховано” в них було і в 2024-му, і в 2025-му роках.

