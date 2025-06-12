НБУ предупредил украинцев о новой опасной схеме: что придумали мошенники

Национальный банк зафиксировал мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями. В НБУ предупреждают, что эти вложения нельзя открывать. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Мошенники. Фото: из открытых источников

В НБУ отмечают, что сообщения имитируют официальные письма от НБУ — в теме письма и названии прилагаемого файла.

Злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, но в подписи указывают фейковый e-mail: [email protected], похожий на официальный домен.

"Не загружайте файлы, приложенные к таким письмам, а также не переходите по приложенным ссылкам", — советуют в НБУ.

В НБУ напоминают, для электронной переписки работники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, которая содержит домен @bank.gov.ua.

Читайте также на портале "Комментарии" — в случае повторения неурожая в Украине в этом году аграрии не смогут поднять цены еще выше. Все дело в том, что, если они пойдут на этот шаг, то в Украину поставят свою продукцию аграрии из других стран и она будет тогда на порядок дешевле. Такое заявление в ходе брифинга на Youtube сделал Сергей Николайчук.

Также издание "Комментарии" сообщало – в мае инфляция в Украине выросла до 15,9% в годовом измерении, что быстрее, чем ожидалось. Национальный банк объяснил, почему цены пошли вверх в мае и дал прогноз по их замедлению.

Май 2025 стал рекордным по уровню инфляции с начала года установив показатель в 15,9% в годовом измерении, что превысило предыдущие ожидания НБУ. За месяц цены выросли на 1,3%. В Нацбанке объясняют, что главными факторами такого ускорения инфляции стали погодные условия весной и их влияние на урожай.



