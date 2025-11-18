Парламент откладывает легализацию криптовалюты в Украине: Гетманцев назвал ориентировочный срок

Верховная Рада в этом году уже не успеет, как планировалось, принять закон о виртуальных активах, предусматривающий легализацию доходов от криптовалюты.

Даниил Гетманцев. Фото: из открытых источников

Проголосовать за него теперь рассчитывают в следующем году. Об этом, выступая на GET Business Festival 2025, сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Я думал, что мы завершим это до конца этого года, но не получается. Там немного сложный документ, поэтому затянем", – сказал нардеп.

По словам Гетманцева, принятие нового закона ожидается в начале 2026 года.

Верховная Рада еще 3 сентября приняла в первом чтении законопроект №102325-д, которым предусмотрена легализация и налогообложение криптовалюты в Украине. Сейчас документ готовят ко второму чтению и принятию в целом.

Вместе с тем, в принятом за основу документе не было четко определено, кто будет выступать регулятором рынка криптоактивов в Украине: Национальный банк или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что биткоин 18 ноября впервые за семь месяцев подешевел до 90 000 долларов.

Аналитики отмечают, что криптовалюта, традиционно резко реагирующая на изменения настроений, полностью потеряла достижения начала 2025 года. По сравнению с октябрьским максимумом более чем в 126 000 долларов, сейчас курс снизился почти на 30%. Такое падение связывают с неопределенностью относительно того, пойдет ли Федеральная резервная система США на снижение базовых ставок в ближайшее время.

Ранее портал "Комментарии" писал, что после победы на выборах президент США Дональд Трамп инициировал создание рабочей группы , которая будет заниматься разработкой новых правил для криптовалют и исследованием возможности введения национального резерва цифровых активов.