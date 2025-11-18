logo_ukra

Парламент відкладає легалізацію криптовалюти в Україні: Гетманцев назвав орієнтовний термін
commentss НОВИНИ Всі новини

Парламент відкладає легалізацію криптовалюти в Україні: Гетманцев назвав орієнтовний термін

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, коли в Україні легалізують криптовалюту

18 листопада 2025, 17:41
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Верховна Рада цього року вже не встигне, як планувалось, ухвалити закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію доходів від криптовалюти.

Парламент відкладає легалізацію криптовалюти в Україні: Гетманцев назвав орієнтовний термін

Данило Гетманцев. Фото: з відкритих джерел

Проголосувати за нього тепер розраховують наступного року. Про це, виступаючи на GET Business Festival 2025, повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я думав, що ми завершимо це до кінця цього року, але не виходить. Там трошки складний документ, тому затягнемо", – сказав нардеп.

За словами Гетманцева, ухвалення нового закону очікується на початку 2026 року. 

Верховна Рада ще 3 вересня прийняла у першому читанні законопроект №102325-д, яким передбачено легалізацію та оподаткування криптовалюти в Україні. Зараз документ готують до другого читання та ухвалення в цілому.

Разом з тим, в ухваленому за основу документі не було чітко визначено, хто виступатиме регулятором ринку криптоактивів в Україні: Національний банк чи Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що біткоїн 18 листопада вперше за сім місяців подешевшав до 90 000 доларів. 

Аналітики зазначають, що криптовалюта, яка традиційно різко реагує на зміни настроїв, повністю втратила здобутки початку 2025 року. Порівняно з жовтневим максимумом у понад 126 000 доларів, зараз курс знизився майже на 30%. Таке падіння пов’язують із невизначеністю щодо того, чи піде Федеральна резервна система США на зниження базових ставок найближчим часом.

Раніше портал "Коментарі" писав, що після перемоги на виборах президент США Дональд Трамп ініціював створення робочої групи, яка займатиметься розробкою нових правил для криптовалют і дослідженням можливості запровадження національного резерву цифрових активів.



Джерело: https://delo.ua/news/getmancev-rozpoviv-koli-uxvalyat-zakon-pro-legalizaciyu-kriptovalyuti-v-ukrayini-455493/
