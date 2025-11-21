Почему в Украине дорожают тепличные огурцы: аналитики назвали причины

В Украине фиксируют удорожание качественных огурцов. На рынке ощущается дефицит этих овощей.

В Украине дорожают огурцы Фото: из открытых источников

По данным ежедневного мониторинга сейчас стационарные тепличные комбинаты продают огурцы по 85-110 грн/кг ($2,02-2,61). Это в среднем на 10% дороже прошлой недели, сообщает аналитический проект EastFruit.

По данным экспертов, повышать цену на свою продукцию украинские производители могут и дальше из-за стабильного спроса розничных сетей на более качественные овощи. Ведь большинство украинских ритейлов предпочитают именно огурцы из местных комбинатов.

Хотя цена на украинские огурцы несколько выше, они качественнее импортной продукции, которая заметно уступает овощам из местных тепличных комбинатов.

В то же время, украинские производители сокращают предложения своих овощей.

"Большинство местных тепличных комбинатов практически завершили сезон реализации текущего оборота. При этом несмотря на очередное подорожание в данном сегменте, тепличные огурцы в Украине поступают в продажу по меньшей мере на 10% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года", — отмечают аналитики.

