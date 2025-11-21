Чому в Україні дорожчають тепличні огірки: аналітики назвали причини

В Україні фіксують подорожчання якісних огірків. На ринку відчувається дефіцит цих овочів.

В Україні дорожчають огірки. Фото: з відкритих джерел

За даними щоденного моніторингу, зараз стаціонарні тепличні комбінати продають огірки по 85-110 грн/кг ($2,02-2,61). Це в середньому на 10% дорожче ніж минулого тижня, повідомляє аналітичний проект EastFruit.

За даними експертів, підвищувати ціну на свою продукцію українські виробники можуть і надалі через стабільний попит роздрібних мереж на якісніші овочі. Адже більшість українських рітейлів віддають перевагу саме огіркам з місцевих комбінатів.

Хоча ціна на українські огірки дещо вища, вони якісніші за імпортну продукцію, яка помітно поступається овочам з місцевих тепличних комбінатів.

Водночас українські виробники скорочують пропозиції своїх овочів.

"Більшість місцевих тепличних комбінатів фактично завершили сезон реалізації поточного обороту. При цьому, незважаючи на чергове подорожчання в даному сегменті, тепличні огірки в Україні надходять у продаж щонайменше на 10% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року", — зазначають аналітики.

