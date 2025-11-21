logo_ukra

BTC/USD

83142

ETH/USD

2724.15

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2025 Чому в Україні дорожчають тепличні огірки: аналітики назвали причини
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому в Україні дорожчають тепличні огірки: аналітики назвали причини

На думку аналітиків, подорожчання огірків в Україні зумовлене низькою якістю імпортованих овочів

21 листопада 2025, 10:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Україні фіксують подорожчання якісних огірків. На ринку відчувається дефіцит цих овочів.

Чому в Україні дорожчають тепличні огірки: аналітики назвали причини

В Україні дорожчають огірки. Фото: з відкритих джерел

За даними щоденного моніторингу, зараз стаціонарні тепличні комбінати продають огірки по 85-110 грн/кг ($2,02-2,61). Це в середньому на 10% дорожче ніж минулого тижня, повідомляє аналітичний проект EastFruit. 

За даними експертів, підвищувати ціну на свою продукцію українські виробники можуть і надалі через стабільний попит роздрібних мереж на якісніші овочі. Адже більшість українських рітейлів віддають перевагу саме огіркам з місцевих комбінатів.

Хоча ціна на українські огірки дещо вища, вони якісніші за імпортну продукцію, яка помітно поступається овочам з місцевих тепличних комбінатів.

Водночас українські виробники скорочують пропозиції своїх овочів. 

"Більшість місцевих тепличних комбінатів фактично завершили сезон реалізації поточного обороту. При цьому, незважаючи на чергове подорожчання в даному сегменті, тепличні огірки в Україні надходять у продаж щонайменше на 10% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року", — зазначають аналітики.

Як повідомляв портал "Коментарі", українська блогерка Юлія, яка переїхала до Іспанії та нині живе у Валенсії, вирішила провести експеримент у якому порівняла вартість деяких продуктів у двох країнах. Результати її дослідження щодо деяких категорій продуктів вразили навіть її саму.

Видання "Коментарі" також писало, що світові котирування на українську соняшникову олію за тиждень знизилися на 50 доларів за тонну. Це одразу вплинуло і на внутрішній ринок: переробні заводи знизили закупівельні ціни на соняшник приблизно на 10 доларів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://east-fruit.com/novosti/ukraina-czeny-na-teplichnye-ogurczy-opyat-vyrosli-2/
Теги:

Новини

Всі новини