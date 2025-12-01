logo

Прогноз курса на декабрь: стоит ли ждать стремительного подорожания доллара под конец года
commentss НОВОСТИ Все новости

Прогноз курса на декабрь: стоит ли ждать стремительного подорожания доллара под конец года

С приближением конца года украинцев традиционно волнует вопрос курса валют. Специалисты уже оценили основные риски и дали прогноз по гривне на декабрь

1 декабря 2025, 17:20
Автор:
Кравцев Сергей

Некоторые финансовые аналитики говорят, что начался самый опасный для гривны месяц года. Что будет с курсом евро и доллара? Правда ли, что американская валюта будет активно дорожать, и только благодаря вмешательству Национального банка удастся сдержать ее еще более стремительный взлет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют

Стремительного взлета курса гривны не будет

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что никакого стремительного взлета курса гривны ждать не приходится. У нас будет рекордное финансирование в этом месяце.

При этом экономист обращает внимание, что будет установлен новый рекорд по резервам в конце этого года.

"Но НБУ может провести небольшую девальвацию в конце декабря. Например, до 43 гривна доллар... Евро скорее всего останется около 49. Так как евро стало слабеть к доллару", – прогнозирует Даниил Монин.

Курс гривны относительно стабильный

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак сразу заметил, что для значительных колебаний на валютном рынке причин нет.

"Можно сказать, что валютный рынок в Украине сейчас сбалансирован. Нет перекосов ни в одну сторону. И потому, несмотря на то, что, к сожалению, интенсивные боевые действия продолжаются, а это для финансового мира означает форс-мажор наивысшего уровня, а именно война на территории страны, но, как видим, курс гривны, как для условий войны, относительно стабильный. Золотовалютные резервы НБУ сейчас рекордные, составляют около 44 млрд долларов. Таких резервов у нас не было даже в лучшие мирные годы, лучшей мирной экономической ситуации. И это позволяет НБУ даже в случае серьезных валютных колебаний, какого-то повышенного спроса на валюту, за счет этих рекордных резервов гасить эти колебания. Однако пока чрезмерного спроса нет. И на валютной бирже, и на розничном рынке валют ажиотаж отсутствует. Поэтому до конца года я каких-либо значительных колебаний курса доллара и евро не ожидаю".

Те же колебания, которые происходят в размере 10-15 копеек, эксперт называет нормальными.

"Каждый новый торговый день определенные колебания происходят. Не бывает такого, чтобы с каждым днем курс был абсолютно одинаков. Амплитуда колебаний на сегодняшний день находится на умеренном уровне и предпосылок для каких-то более значительных амплитуд колебания курса на сегодняшний день в Украине нет", – подытожил Андрей Новак.

